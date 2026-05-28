Galatasaray'da Icardi bilmecesi! Masadaki ilk teklif ve River Plate tehlikesi

Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlaması tüm hızıyla sürerken, sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi Mauro Icardi’nin takımdaki geleceği tam bir yılan hikayesine dönmek üzere. Sezon sonunda kontratı sona erecek olan Arjantinli süperstarı kadroda tutmak isteyen yönetim, oyuncu cephesiyle temaslarını sıklaştırırken masadaki ilk teklif de gün yüzüne çıktı.

CİMBOM'DAN ICARDI'YE 1+1 YILLIK KONTRAT

Sarı-kırmızılı kurmaylar, 33 yaşındaki deneyimli golcüyü İstanbul'da tutabilmek adına bonuslar dahil yıllık 5 milyon Euro garanti ücret içeren 1+1 senelik yeni bir sözleşme sundu. Galatasaray yönetiminin, resmi adımları hızlandırmak adına bayram sonrasında Icardi ve menajeriyle kritik bir toplantı gerçekleştireceği ve bu dosyadaki son kararını vererek düğmeye basacağı öğrenildi. Ancak yönetim kanadının sunduğu bu mali şartların, yıldız oyuncu cephesinde şimdilik tam anlamıyla yeterli bulunmadığı gelen bilgiler arasında.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

RIVER PLATE RESMEN DEVREDE, İTALYA DA MASADA

Geleceği büyük bir belirsizliğe gömülen Icardi için hem Avrupa hem de Güney Amerika pazarında ciddi bir hareketlilik yaşanıyor. Yunanistan temsilcisi Olympiakos'tan gelen cazip teklifi geri çevirdiği öne sürülen Arjantinli santrfor için bu kez ülkesinin köklü kulüplerinden River Plate'in resmen devreye girdiği belirtildi. Arjantin medyasında çıkan yüksek sesli iddialara göre; River Plate yönetimi tecrübeli golcüye resmi bir transfer teklifi iletti. Öte yandan, Icardi'nin kariyerine yeniden aşina olduğu İtalya Serie A'da devam etme fikrine de oldukça sıcak baktığı aktarıldı.

TRANSFERİN KİLİDİ VELAYET DAVASI VE WANDA NARA

Haberin perde arkasındaki en çarpıcı detay ise Icardi'nin saha dışındaki çalkantılı özel hayatı oldu. Wanda Nara ile devam eden velayet davası sürecinin Türkiye bağlantılı ilerlemesi, yıldız oyuncunun geleceğine ilişkin karar vermesini ciddi şekilde zorlaştırıyor. Arjantinli futbolcunun, çocuklarından ve ailesinden uzak kalmamak adına büyük bir maaş fedakarlığı yaparak İstanbul'da kalma ve Galatasaray ile nikah tazeleme ihtimalinin de hala masada en güçlü seçeneklerden biri olarak korunduğu öne sürüldü.