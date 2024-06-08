SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Aziz Yıldırım ve Ali Koç'tan Dursun Özbek'e olay yaratan ifadeler! ''Ona her lafı söylemek kolay''

Aziz Yıldırım ve Ali Koç'tan Dursun Özbek'e olay yaratan ifadeler! ''Ona her lafı söylemek kolay''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
08.06.2024 23:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ortak yayında konuştu. Ali Koç, "Sizin yönetiminizdeyken 6 sene geçirdik. Güzel günlerimiz de geçti, çok badire de atlattık." dedi. Bu sözlerden sonra Dursun Özbek'e karşı kurulan cümleler sosyal medyada gündem oldu.

Aziz Yıldırım ve Ali Koç'tan Dursun Özbek'e olay yaratan ifadeler! ''Ona her lafı söylemek kolay''

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Habertürk TV'de ortak yayında açıklamalarda bulundu. İkilinin Dursun Özbek'e karşı cümlesi sosyal medyada olay yarattı.

"HER LAFI SÖYLEMEK KOLAY"

Screenshot_1

Aziz Yıldırım: "Dursun Özbek sana salladı, ben çıktım 'Sinek ikili' dedim. Bu ifadeyi kullanmak kolay değil Ali"

Ali Koç: "Dursun Özbek'e karşı her lafı söylemek kolay!"

"10 ÜZERİNDEN KAÇ VERİYORSUNUZ?"

Ali Koç: "Fenerbahçe'nin ta kendisi olarak kendini gören kişinin 2018 sonrası tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz 10 üzerinden."

Aziz Yıldırım: "10 üzerinden 10."

Ali Koç: "Bravo. Ben eksi 1 veririm."

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yayın gergin başladı! ''Hadi söyle, özür dileyeceğim''Yayın gergin başladı! ''Hadi söyle, özür dileyeceğim''
Tarihi yayında Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a ilk salvo! 'Tanımadığım numarayı açmam'Tarihi yayında Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a ilk salvo! 'Tanımadığım numarayı açmam'
Aziz Yıldırım - Ali Koç yayını öncesi kanallar kıyasıya yarıştı, sosyal medya sallandı! Aziz Yıldırım - Ali Koç yayını öncesi kanallar kıyasıya yarıştı, sosyal medya sallandı!
Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım Dursun Özbek Ali Koç fenerbahçe galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Jose Mourinho'dan sürpriz transfer açıklaması! 'Galatasaray'a yakın'

Jose Mourinho'dan sürpriz transfer açıklaması! 'Galatasaray'a yakın'

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a cevap! Canlı yayın teklifini kabul etti: Saat belli oldu

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a cevap! Canlı yayın teklifini kabul etti: Saat belli oldu

100 milyon lira! Tedavüle çıkarıldı

100 milyon lira! Tedavüle çıkarıldı

''Siz parada anlaşın, ben ikna ederim''

''Siz parada anlaşın, ben ikna ederim''

Galatasaray'ın attığı gol Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü seçildi!

Galatasaray'ın attığı gol Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü seçildi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Yaz ayı fırsat ayı! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

Yaz ayı fırsat ayı! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.