Aziz Yıldırım ve Ali Koç'tan Dursun Özbek'e olay yaratan ifadeler! ''Ona her lafı söylemek kolay''

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Habertürk TV'de ortak yayında açıklamalarda bulundu. İkilinin Dursun Özbek'e karşı cümlesi sosyal medyada olay yarattı.

"HER LAFI SÖYLEMEK KOLAY"

Aziz Yıldırım: "Dursun Özbek sana salladı, ben çıktım 'Sinek ikili' dedim. Bu ifadeyi kullanmak kolay değil Ali"

Ali Koç: "Dursun Özbek'e karşı her lafı söylemek kolay!"

"10 ÜZERİNDEN KAÇ VERİYORSUNUZ?"

Ali Koç: "Fenerbahçe'nin ta kendisi olarak kendini gören kişinin 2018 sonrası tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz 10 üzerinden."

Aziz Yıldırım: "10 üzerinden 10."

Ali Koç: "Bravo. Ben eksi 1 veririm."





