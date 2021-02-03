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Aziziye Belediyesi Basın Müdürlüğü’ne Gazeteci Samet Özünal atandı

03.02.2021 13:59 | Son Güncelleme:
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Aziziye Belediyesi Basın Müdürlüğü’ne Gazeteci Samet Özünal atandı

Aziziye Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevine Gazeteci Samet Özünal atandı.

Aziziye Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevine Gazeteci Samet Özünal atandı. Erzurum’da uzun yıllardır aktif gazetecilik yapan Özünal, yeni görevine bugün başladı.
Aziziye Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün, kurumun dışa açılan önemli bir penceresi olduğunu belirten Özünal, "Birbirinden kıymetli meslektaşlarımın da desteği ile başta Aziziye ilçemiz olmak üzere Erzurum adına önemli çalışmalar yapacağımıza inanıyorum" dedi.
Samet Özünal kimdir?
Samet Özünal, 1978 yılında Erzurum’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Erzurum’da tamamlayan Özünal, gazetecilik hayatına 1994 yılında yerel bir radyoda muhabirlik ve haber spikerliği yaparak başladı. Özünal, sırasıyla Erzurum Gazetesi, Ufuk2000 Gazetesi, Sıla Gazetesi ve Güneş Gazetesi’nde muhabirlik, haber müdürlüğü ve yayın yönetmenliği görevlerinde bulundu. Türkiye’nin ilk yerel haber ajansı olan Güneş Haber Ajansı’nı Erzurum’da kuran Özünal, 5 yıl boyunca bu ajansın yayın yönetmenliğini yaptı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nde bir dönem Basın Müşavirliği yapan Özünal, daha sonra Yenigün Gazetesi Yayın Yönetmeni olarak meslek yaşamına geri döndü. Haber, yorum ve fotoğraf dallarında yerel ve ulusal ödüllü birçok eserin sahibi olan Samet Özünal, 2017 yılında da, Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) tarafından mizanpaj dalında Türkiye ikinciliği ödülüne layık görüldü.
2015 yılından bu yana internet ve ekonomi gazeteciliği alanında yoğunlaşan Özünal, çeşitli meslek örgütü yöneticiliklerinde de bulundu. Halen Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı olan Samet Özünal, İşletme Fakültesi mezunu olup, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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