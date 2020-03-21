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Aziziye Belediyesi yaşlıları unutmadı

ERZURUM HABERLERİ  | 21.03.2020 16:10 | Son Güncelleme

Aziziye Belediyesi dünyayı etkisi altına alan korona virüsü ile mücadele kapsamında çalışmalarını artırarak devam ettiriyor.Özellikle ölümlerin yaşlılar arasında fazla olması nedeniyle virüsün yayılmasını engellemek amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından yaşlıların evden çıkmaması amacıyla duyurular yapılmıştı.

Aziziye Belediyesi yaşlıları unutmadı

Aziziye Belediyesi dünyayı etkisi altına alan korona virüsü ile mücadele kapsamında çalışmalarını artırarak devam ettiriyor.
Özellikle ölümlerin yaşlılar arasında fazla olması nedeniyle virüsün yayılmasını engellemek amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından yaşlıların evden çıkmaması amacıyla duyurular yapılmıştı. Aziziye Belediyesi bu durumu göz önünde bulundurarak sosyal belediyecilik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. İlçe sınırları içerisinde ikamet eden 60 ve üstü engelli ve kronik hastalığı olan vatandaşların evlerinden çıkmadan ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlanan yeni proje hayata geçirildi. Aziziye Belediyesi tarafından Beyaz masa birimi ve Zabıta Müdürlüğü’ne tahsis edilen elektrikli küçük araçlarla yaşlı vatandaşların talepleri alınıp ihtiyaçları yerine getirilecek. Aziziye Belediyesi Whatsapp hattı 05350190191 ve çağrı merkezi numarası 4449125 No’lu hattı 7 gün 24 saat boyunca aranabiliyor. Acil ihtiyaçlar başta olmak üzere tüm talepler değerlendirilip vatandaşların istekleri yerine getirilecek.
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, korona virüsü ile mücadele kapsamında belediye ekipleri ile sürekli olarak bu ve benzeri projelerin uygulanması amacıyla sürekli olarak çalıştıklarına işaret etti. Başkan Orhan, #evdekal sloganını tam uygulanabilir hale getirmek amacında olduklarını, vatandaşların elzem olan ihtiyaçlarını karşılamada destek olmayı amaçladıklarını kaydetti. Başkan Orhan, "ilçe halkımızın tüm taleplerini değerlendirip hayata geçirmek azmindeyiz. Zaten yürümekte zorluk çeken engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızı bu zorlukları atmaları için onlara el ayak oluyoruz. Bu projemizle hem söz konusu hastalığın yayılmasını hem de belediye olarak sosyal anlamda bir eksikliği tamamlamayı amaçladık. Özveri ile 7/24 çalışan beyaz masa birimimiz ve zabıta ekiplerimizin bu konuda gösterecekleri yoğun çalışmalardan dolayı şimdiden teşekkürü borç biliyorum" diye konuştu.

Aziziye Belediyesi yaşlıları unutmadı

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