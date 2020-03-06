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Aziziye Belediyesi’nden bir ilk daha

ERZURUM HABERLERİ  | 06.03.2020 17:11 | Son Güncelleme

Aziziye Belediyesi yerel yönetimlerde Erzurum’un ilklerini sürdürmeye devam ediyor.

Aziziye Belediyesi’nden bir ilk daha

Aziziye Belediyesi yerel yönetimlerde Erzurum’un ilklerini sürdürmeye devam ediyor. Her ay mutat olarak yapılan belediye meclis olağan toplantısı Mart ayı oturumu canlı olarak yayınlandı. Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan başkanlığında 5393 sayılı belediyeler Kanunun 20. Maddesi uyarınca düzenlenen oturumda 5 gündem maddesi oylamaya sunulup komisyon kararları dinlendi. Belediyenin resmi internet sitesi www.aziziye.bel.tr adresinin yanı sıra youtube ve facebook sosyal paylaşım sitelerinde de canlı olarak yayınlanan oturuma vatandaşların yoğun ilgisi görüldü.
Oylama sonrasında Başkan Orhan, Suriye’nin İdlib şehrinde 27 Şubat ve sonrasında şehit olan askerlerimiz için rahmet diledi. Başkan Orhan daha sonra ise CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un düzenlediği basın toplantısı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içerikli sözlerini değerlendirdi. Türkiye’nin beka mücadelesinde her türlü desteği vereceklerinin altını çizen Başkan Orhan, “Meşruiyetini kaybetmiş sözde rejim güçleri tarafından 27 Şubat’ta Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyuna saldırarak 34 askerimizi şehit etmiştir. Elbette ki misliyle karşılık verilse de bu durum hepimizi üzmüştür. Ülkemizin sınır güvenliğinin sağlanmasında ve Suriyeli göçmenlerin evlerine gitmelerinin sağlanmasında bu operasyonların önemi büyüktür. Devletimizin her daim arkasında olduğumuz bilinmelidir” diye konuştu.
Hadsizlik yapan bedelini ödeyecektir
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, toplantı sonrasında gündem dışı yaptığı konuşmada Cumhuriyet Halk Partisi Gurup Başkanvekili Engin Özkoç’un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için sarf ettiği sözleri de değerlendirdi. Sarf edilen sözlerin haddini aşan sözler olduğuna vurgu yapan Başkan Orhan, “Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi gurup başkan vekilinin cumhurbaşkanımızla ilgili bir takım söylemleri oldu. Bu söylemleri esefle kınıyor misliyle kendilerine iade ediyoruz. Yargımız gereğini mutlaka yapacaktır” şeklinde konuştu.

Aziziye Belediyesi’nden bir ilk daha

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