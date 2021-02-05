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Aziziye Belediyesi’nden fahiş fiyat denetimi

05.02.2021 15:02 | Son Güncelleme:
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Aziziye Belediyesi, tüketicilerin fahiş fiyat artışı serzenişine kayıtsız kalmadı.

Aziziye Belediyesi, tüketicilerin fahiş fiyat artışı serzenişine kayıtsız kalmadı. Dadaşkent ve Ilıca’da periyodik aralıklarla yürütülen denetim çalışmalarına yoğunluk veren Aziziye Belediyesi’ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketler ve alışveriş merkezlerindeki temel gıda maddelerinin fiyatlarını mercek altına aldı.
Ürünlerin raf fiyatlarından kasa kaydı fiyatlarına, gramaj kontrolünden hijyen ve temizlik kurallarına varıncaya kadar çok geniş kapsamlı bir biçimde yürütülen denetim çalışmaları ilçe sakinlerinden de tam not aldı. Zabıta Müdürlüğü ekipler, işletmecileri fahiş fiyat artışına karşı uyarırken, kural ihlallerine karşı ise çeşitli yaptırımlar uygulandı.
Orhan: “Haksız kazanca göz yummayız”
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, “Yerel yönetimler olarak bizler, insanımızın hak ve hukukunun koruma altına alınmasından da mesulüz” vurgusunda bulundu.
Başkan Orhan, salgınla mücadele dolayısıyla toplumun tüm kesimlerinin zor bir süreçten geçtiğinin altını çizerek, “Böyle bir dönemde insanımızın emeği ve alın terinin istismar edilmesine ve hele de bu yolla haksız kazanç elde edilmesine kesinlikle göz yumamayız. Bu bağlamda Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz Aziziye ilçemizin dört bir yanında denetimler yapıyor, fahiş fiyat artışı gibi kötü niyetli yaklaşımlara fırsat vermiyor” ifadelerini kullandı.
Çağrı Merkezi İş Başında
Aziziye sakinlerinin de bu konuda gereken hassasiyeti göstereceğinden emin olduğunu dile getiren Başkan Orhan, “Biz bütün birimlerimizle ilçe halkımızın hizmetindeyiz, haklarını korumakla mükellefiz. Dolayısıyla fahiş fiyat artışının yanı sıra toplum sağlığını riske edecek her türlü aksaklığın Aziziye Belediyemizin 444 91 25 numaralı Çağrı İşlem Merkezi’ne ve sosyal medya hesaplarına iletilmesi halinde gerekenin anında yapılacağının bilinmesini isteriz. Çünkü biz ekiplerimiz ve tüm imkânlarımızla Aziziyeli hemşehrilerimizin emrindeyiz, hizmetindeyiz” dedi.

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