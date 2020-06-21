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Aziziye kentsel dönüşümle çehresini değiştiriyor

ERZURUM HABERLERİ  | 21.06.2020 09:49 | Son Güncelleme

Erzurum’un batıya açılan penceresi konumundaki Aziziye ilçesi yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları ile cazibesini sürekli artırmaya devam ediyor.

Erzurum’un batıya açılan penceresi konumundaki Aziziye ilçesi yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları ile cazibesini sürekli artırmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ın sürekli olarak üzerinde durduğu kentsel dönüşüm çalışmaları ilçe nüfusunun artış göstermesi ile cazibenin ne denli olduğunu da ortaya koyuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın da dönüşümde katkısı oldukça fazla. Başkan Orhan’ın, girişimleriyle Toplu Konut İdaresi’ne (TOKİ) yaptırılan konutlar ile başta Ilıca mahallesi olmak üzere ilçe genelinde düzenli yapılaşmanın örneklerini görmek mümkün. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ülke genelinde dar gelirli vatandaşlar için başlattığı 100 bin konut projesinin Aziziye etabı Gezköy mevkiinde 1013 konut için çalışmalar devam ettiriliyor. Kuraları çekilen konutların TOKİ eliyle teslimi düşünülüyor. Erzurum’un en eski yerleşim yerlerinden biri olan Gezköy bu sayede ilçeye ayrı bir cazibe katacak.
Başkan Orhan; Dayanıklı Binalar Amaçlıyoruz
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçe genelinde sürekli olarak denetim mekanizmasının çalışır halde olduğunu dile getirdi. Özellikle geçtiğimiz günlerde merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5,5 ve altı olan depremler sonrasında yapı denetimlerinin önem kazandığına vurgu yaptı. Belediye olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yatay yapılaşma çağrısına kulak verdiklerini dile getiren Başkan Orhan, "İlçemiz genelinde kentsel dönüşümü süratle devam ettiriyoruz. İnşallah yüzümüzün akıyla bu dönüşümleri tamamlayacağız. Bilhassa sağlam konut konusunda ısrarcı olacağımız bilinmelidir. Deprem öldürmez bina öldürür gerçeği ile halkımızın huzur içinde evlerinde oturmalarını sağlamak gayesindeyiz. Bu çalışmaların yapılmasında hiçbir zaman bizden desteğini esirgemeyen Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a teşekkürlerimi bildiriyorum " dedi.

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