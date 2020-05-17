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Aziziye şantiyeye dönüştü

ERZURUM HABERLERİ  | 17.05.2020 15:58 | Son Güncelleme

Aziziye Belediyesi baharın gelişi ile birlikte ilçe sınırları içinde yeşil alanların artırılması için çalışmalarına başladı.

Aziziye Belediyesi baharın gelişi ile birlikte ilçe sınırları içinde yeşil alanların artırılması için çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Ilıca Mahallesi’nde kentsel dönüşüm kapsamında Aziziye Caddesi’nde istimlak edilen ev ve iş yerlerinin ardından bu alanlarda yeşil alan ve meydan düzenlemesi yapılmaya başlandı. Tüm bunların yanında uzlaşma sürecinin ardından 30 iş yerinin bulunduğu toplam 650 metrekarelik alan belediye ekipleri tarafından yıkımı yapıldı.
Eski mahalle ikinci etap olarak bilinen bu bölgede artık yeşil alanlar için çalışmalar başladı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin de büyük katkı sağladığı projenin yaz aylarında bitirilmesi hedefleniyor. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, termal kent Ilıca’nın hak ettiği konuma gelmesi için çaba gösterdiklerini söyledi. Yeni yapılan çarşıda dükkan yerleri verilmek suretiyle yıkımı yapılan yer sahiplerinin ikna edildiğine dikkat çeken Başkan Orhan, "Ilıca Mahallemiz Erzurum’un en eski yerleşim yerlerinden birisi. Hatta Erzurum’un ilk yerleşim yeri bir zamanlar Ilıca’ya bağlı Kahramanlar köyü olduğunu söyleyebiliriz. Mahallemizin belediyecilik hizmetleri noktasında en fazla yatırımı alması için çalışıyoruz. Erzurum’da kentsel dönüşüm ve TOKİ uygulamalarının en fazla görüldüğü yerlerden biri Ilıcadır. Termal turizmin gelişmesinde iddiamız sürüyor. Turizmden beklediğimiz geliri alabilmek için Ilıca’nın dönüşümü gerekliydi. Bu yıl yapacağımız yeşil alan, meydan düzenlemesi ve otopark uygulaması ile büyük mesafe kat edeceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.

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