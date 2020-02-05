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Aziziye zabıtasından gece mesaisi

ERZURUM HABERLERİ  | 05.02.2020 11:06 | Son Güncelleme

Aziziye Belediyesi zabıta ekipleri akşam saatlerinde sokak sokak gezen ve ana arterlerde satış yapan seyyar satıcılara göz açtırmadı.Sürekli olarak Aziziye Belediyesi çağrı merkezine gelen seyyar satıcı şikayetlerini değerlendiren zabıta ekipleri akşam saatlerinde tezgâh açan satıcıları önce ikaz etti daha sonra ikazları dikkate almayanların tezgahlarını kaldırdı.

Aziziye Belediyesi zabıta ekipleri akşam saatlerinde sokak sokak gezen ve ana arterlerde satış yapan seyyar satıcılara göz açtırmadı.
Sürekli olarak Aziziye Belediyesi çağrı merkezine gelen seyyar satıcı şikayetlerini değerlendiren zabıta ekipleri akşam saatlerinde tezgâh açan satıcıları önce ikaz etti daha sonra ikazları dikkate almayanların tezgahlarını kaldırdı. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, özellikle Dadaşkent’te bulunan Milli Egemenlik Caddesi ve ara sokaklarda düzenlenen operasyonda çok sayıda sebze, meyve ve gıda ürünlerinin satıldığı tezgâhları kaldırıldığını söyledi. Seyyar satıcılara yönelik operasyonların sık sık yapılacağına belirten Başkan Orhan, vatandaşların ve esnafın huzur ve güvenliği için her türlü olumsuzluğu ortadan kaldırmakla sorumlu olduklarını bildirdi.
“VERGİ VEREN ESNAFIN HAKKINIDA KORUMAKLA YÜKÜMLÜYÜZ”
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, zaman zaman vatandaşlar ve esnaftan gelen şikayetler doğrultusunda zabıta ekiplerinin muhtelif yerlerde yaptıkları çalışmaların devam ettirileceğine dikkat çekti. Vergisini veren esnafın seyyar esnaf yüzünden zor durumda bırakıldığını hatırlatan Başkan Orhan, “Esnafımız ve vatandaşımızın pek tabi haklı oldukları konunun başında seyyar satıcılar geliyor. Akşam saatlerinde zabıta ekiplerinin gelmeyeceğini düşünerek tezgâh açanları takibe alıyoruz. Kesinlikle bunlara müsaade etmiyoruz” diye konuştu.
İLÇE ESNAFI UYGULAMADAN MEMNUN
Seyyar esnafa müsamaha gösterildiği müddetçe sayılarının artış gösterdiğine vurgu yapan ilçe esnafı Aziziye Belediyesi’nin bu uygulamasından da oldukça memnun. Zabıta ekiplerinin bu uygulaması ile seyyar esnafın kayıt dışı çalışmasının önüne geçildiğini böylelikle devlete katkı sağladıklarını söyleyen esnaf, “Başkanımız Muhammed Cevdet Orhan’ın seyyar esnaf konusunda ki kararlı duruşunu taktir ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de devam etmesi arzumuzdur” dedi.

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