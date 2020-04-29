YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Aziziye’de korona önlemleri sürüyor

Aziziye’de korona önlemleri sürüyor

ERZURUM HABERLERİ  | 29.04.2020 15:12 | Son Güncelleme

.

. Aziziye Belediyesi tarafından son bir ayda semt pazarları Korona tedbirleri kapsamında giriş çıkış ve satıcıların denetimleri artırıldı.
Pazar girişlerinde dezenfektan bulundurulurken maskesiz girişlere izin verilmiyor. Bunlarla birlikte ateş ölçerlerle vatandaşların sağlık durumları kontrol ediliyor. Sosyal mesafe kurallarının da göz ardı edilmediği semt pazarlarında zabıta ekipleri akşam saatlerine kadar denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçe genelinde yapılan denetimin yanında semt pazarlarında da vatandaşların sağlıklı ortamlarda alışverişlerinin gerçekleştirmesine gayret gösterdiklerini söyledi. Belediye ekiplerinin sürekli olarak ilçe genelinde anonslar yaparak sosyal mesafe kurallarına uymaları ve dışarı çıkmamaları yönünde telkinlerde bulunduklarını hatırlatan Başkan Orhan, “Yerel yönetimler olarak vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden tüm unsurları yok etmek için çaba gösteriyoruz. İlçe genelinde dezenfeksiyon çalışmalarımız tam gaz devam ediyor. Halkımızın sağlığını kırmızı çizgimiz olarak belirleyip ona göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.
CADDE VE SOKAKLAR YIKANIYOR
Bahar ayları ile birlikte ilçe genelinde adeta bahar temizliği seferberliği görülüyor. İlçede kaldırımlar boydan boya ilaçlı sularla yıkanırken, konteynırların dolu halde bırakılmamasına özen gösteriliyor. Hemen her akşam saatlerinde çöplerin alınması ile birlikte ara sokaklarda da süpürgeli ekiplerin çalıştıkları gözleniyor. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, özellikle temizlik konusunda tüm taleplerin değerlendirildiğini bununla birlikte rutin işlemlerin de artarak sürdürüldüğünü söyledi. Aziziyenin yeşil konumunun daha da güçlendirilmesi içinde park ve bahçeler ekiplerinin de yoğun bir çalışma yaptığını kaydetti. Başkan Orhan, “Aziziye’de sağlıklı ve huzurlu bir yaşamın teminatı olan belediyemiz yeni yeşil alanlar kazandırılması noktasında çalışıyor. Korona salgınını atlattıktan sonra da bu çalışmalarımız daha da hızlanarak devam edecektir” diye sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Normalleşme ne zaman başlıyor? Tek tek tarih verdi! 4 aşamalı plan Normalleşme ne zaman başlıyor? Tek tek tarih verdi! 4 aşamalı plan
Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyorBüyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

’Hoş geldin bebek’ projesinde ulaşılan aile sayısı bin 85 oldu

’Hoş geldin bebek’ projesinde ulaşılan aile sayısı bin 85 oldu

Alaçam’da çilek yetiştiriciliği teşvik ediliyor

Alaçam’da çilek yetiştiriciliği teşvik ediliyor

Dağlardan topladığı eriği kurutup satıyor

Dağlardan topladığı eriği kurutup satıyor

Türkiye’de bir ilk

Türkiye’de bir ilk

Camiler ihtiyaç sahiplerine aracılık ediyor

Camiler ihtiyaç sahiplerine aracılık ediyor

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Erzurum Namaz Vakitleri 29 Nisan Çarşamba

İmsak
03:35
Sabah
05:11
Öğle
12:17
İkindi
16:06
Akşam
19:14
Yatsı
20:43

Erzurum Nöbetçi Eczaneler29 Nisan Çarşamba

Yaşam Eczanesi
Palandoken
Cadde Eczanesi
Yakutiye
Kahramanlar Eczanesi
Yakutiye
Yağmur Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Kışın ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat!

Kışın ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat!

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Osman Aydın Gururlandırdı

Osman Aydın Gururlandırdı

Aziziye’den Ramazan Yardımı

Aziziye’den Ramazan Yardımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.