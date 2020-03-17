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Aziziye’de korona seferberliği

ERZURUM HABERLERİ  | 17.03.2020 16:04 | Son Güncelleme

Dünyayı etkisi altına alan ve son günlerde Türkiye genelinde artan Korona virüsüne karşı önlemler Aziziye İlçesi’nde de aralıksız devam ettiriliyor.Adeta 24 saat esasıyla çalışan Aziziye Belediyesi ilçe sınırlarında faaliyet gösteren camiler, kamu kurumları, okullar ve anaokulları ile birçok yerde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Dünyayı etkisi altına alan ve son günlerde Türkiye genelinde artan Korona virüsüne karşı önlemler Aziziye İlçesi’nde de aralıksız devam ettiriliyor.
Adeta 24 saat esasıyla çalışan Aziziye Belediyesi ilçe sınırlarında faaliyet gösteren camiler, kamu kurumları, okullar ve anaokulları ile birçok yerde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Yine ilçe sınırları dahilinde özel işletmelere de 48 saat içinde işyerlerini ilaçlatma çağrısı yapıldı. Temizli İşleri ile Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yoğun bir çalışmasının görüldüğü Aziziye ilçesinde Beyaz Masa birimi gelen tüm talepleri değerlendirerek ilgili birimlere aktarıyor. Aziziye Belediyesi imzasıyla vatandaşların cep telefonlarına gönderilen mesajla Koronovirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkılmadan mobil hizmet ve internet aracılığı ile belediyecilik hizmetlerinin yapılabileceği vurgulandı. Gönderilen SMS mesajında ‘Koronovirüs (Covid-19) nedeniyle riski azaltmak için belediyemize gelmeden www.turkiye.gov.tr, www.aziziye.bel.tr, 4449125 ve 0535 019 0191 iletişim kanalları aracılığıyla işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz’ bilgilerine yer verildi. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Söz konusu bulaşıcı virüsün engellenmesi amacıyla Türkiye genelinde tüm belediyeler ile kamu kurumlarının seferberlik ilan ettiğine dikkat çekerek Aziziye Belediyesinin bu anlamda önlemlerin artırılması noktasında ilk günden beri canhıraş bir şekilde çaba gösterdiğini söyledi. İlçe sınırları dahilinde yoğun olarak vatandaşların bulunduğu alanlardaki temizlik ve dezenfektan çalışmalarının sürdüğünü hatırlatan Başkan Orhan, “Tüm ekiplerimiz her an her yerde çalışacak şekilde görevlendirme pozisyonunu almış durumda. Beyaz masa biriminden, Park ve bahçeler, temizlik işlerine, fen işlerine varıncaya kadar görevlerini eksiksiz sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın belediyecilik hizmetlerinden kolaylıkla faydalanması için de internet ortamında da hizmet veriyoruz. Hiçbir vatandaşımızın bu konuda sıkıntı çekmesine razı olamayız” diye konuştu.
Belediye’de hijyen yönetimi
Aziziye Belediyesi ilçe sınırları içinde aldığı dezenfeksiyon çalışmalarını belediye çalışanları arasında da devam ettiriyor. Belediye binasının tamamında ilaçlama yapılırken, kurum içinde personellerin hijyen kurallarına uyulması için hemen her köşeye dezenfeksiyon sıvıları yerleştirildi. Umumi olarak kullanılan odalar ile mutfak ve tuvalet önlerine konulan sıvılar kapı girişlerine de konularak vatandaşların istifadesine sunuldu. Güvenlik görevlileri tarafından giriş çıkışlarda tüm vatandaşa sunulan dezenfeksiyon sıvılarının kullanımı yoğunlaştırıldığı görüldü.

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Yakutiye
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