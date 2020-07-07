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Aziziye’de yeşil atağı

ERZURUM HABERLERİ  | 07.07.2020 10:44 | Son Güncelleme

Aziziye Belediyesi havaların ısınması ve hizmet sezonun başlamasıyla birlikte yeşil alan ve parkların sayısının artışı için harekete geçti.

Aziziye Belediyesi havaların ısınması ve hizmet sezonun başlamasıyla birlikte yeşil alan ve parkların sayısının artışı için harekete geçti. Hemen her mahallede onlarca oyun alanları ve parkların bulunduğu Aziziye İlçesi’nde bu yılda 6 yeni parkın bitirilmesi amaçlanıyor.
Saltuklu, Selçuklu ve Ilıca’da her bir mahalleye ikişer parkın yapılmasının amaçlandığı ve bu yılın sonunda yeşil alanların sayısının da artırılması hedefleniyor. Geçtiğimiz yıl görselliği ile herkesi büyüleyen yel değirmenli parktan sonra bu yılda Saltuklu Mahallesi’nde 4 bin 600 metrekare alan içerisinde mini futbol sahası ile kaykay alanları, yürüyüş yolu, oyun gurupları ve kamelyaların olacağı parkında bitirilmesi için çalışılıyor.
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Aziziye’nin yaşanabilir ilçeler arasında en çok tercih edilen ilçe olmasına dikkat çekti. Belediyecilik çalışmalarının bu duruma büyük katkı sağladığını dile getiren Başkan Orhan, “Şu ana kadar ki görev süremiz boyunca özellikle yeşil alanların artırılması hususunda özen gösteriyoruz. Bunun yanında çocuklarımızı da hiçbir zaman unutmadık. Oyun gurupları ve oyun alanlarını da kazandırdık. Nüfusu sürekli artan ilçemizde vatandaşlarımızın huzurlu bir ortamda ikamet etmeleri için daha çok çaba gösteriyoruz” dedi.
Aziziye Belediyesi sınırları içinde bulunan mahalle statüsündeki köylerde dahi oyun parkı ihtiyacı bulunmuyor. Belediye Başkanı Orhan, 69’u mahalle statüsündeki köy toplam 72 mahallesi bulunan Aziziye İlçesi’nde büyük dönüşümlerin olduğunu hatırlattı. Bir zamanlar oyun guruplarının hayali bile mümkün olmayan köylerde şimdilerde vatandaşların talep çıtasının arttığını kaydeden Başkan Orhan, “En ücra köylerimize dahi şehirlerde bulunan tüm imkânları taşıma amacındayız. Yeşil alanlarının artırılmasının yanı sıra çocuk oyun alanları ve mesire alanlarını da artırma gayretindeyiz. An itibariyle hiçbir köyümüzde bu anlamda ihtiyaç söz konusu değildir” diye konuştu.

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