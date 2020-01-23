Aziziyeli çocuklar geleceğe kayıyor

Aziziye Belediyesi, Kar Spor ve Erzurum Kayak Kulübü’nün öncülüğünde ilkokul öğrencilerinin kayak öğrenmesini amaçlayan kayak kursu başladı. 2 gün temel eğitimlerin verildiği kursun 15 gün süreceği öğrenildi.

Aziziye ilçe sınırlarında ilkokullarda okuyan 25 öğrencinin belirlenerek eğitime alındığı kurslarda öğrencilerin a’dan z’ye tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Sabah 08:00’de başlayan kurslar 16.30’da sona eriyor. Ailelerinin onayı ile Aziziye sınırları içinde ilköğretim 1-2-3-4 ve 5. Sınıf öğrencileri için kayak kursu düzenleyen Aziziye Belediyesi Erzurum Kayak Kulübü ve Kar Spor işletmeciliği tarafından çoraplarından iç giysilerine varıncaya kadar tüm kayak malzemeleri ve giysileri hediye edildi. 10 Ocak tarihine kadar okul yönetimleri aracılığı ile belirlenen öğrencilere kurs verdiklerini söyleyen Erzurum Kayak Kulübü Koordinatörü Oğuz Ünal, iki gün temel eğitiminin ardından tüm öğrencilerin tüm pistlerde kayabilecek konuma geldiğine dikkat çekti. Sabah erken saatlerde servis ile evlerinden alınan öğrencilerin gün sonuna kadar tüm ihtiyaçlarının karşılandığını söyleyen Ünal, “Aziziye Belediyemizin bu uygulamasının kayak sporuna büyük katkısı olacağı kanaatindeyim. 5 kayak hocamızla çocuklarımızın eğitimlerinde gayret gösteriyoruz. Diğer kurumlarında bu şekilde kayakçı yetiştirmek adına girişimleri olmasını isteriz. Özellikle küçük yaştaki çocukların eğitimleri kolay olmakla beraber sportif etkinliklerinin gelişmesi amacındayız. Kayağa yatkınlıklarını tespit ettiğimiz 3 ile 5 öğrencinin sezon boyunca yetiştirilip kulübe kazandırmayı hedefliyoruz. Kış sporları alanında Erzurum’un istenilen düzeye gelmesinde böylesi etkinlikler oldukça önemli.” diye konuştu.

BAŞKAN ORHAN; PROJELERİMİZ DEVAM EDECEK

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Organize ettikleri proje ile dünyanın en büyük kayak merkezlerinden biri olarak gösterilen Palandöken’e sahip bir şehirde kayak sporuna katkı sağlamak aynı zamanda çocukların yarıyıl tatilinde eve kapanmadan sportif aktivite edinmesi amaçladıklarını söyledi. Başkan Orhan, “Başlatılan uygulamaya destek veren Erzurum Kayak Kulübü ve Kar Spor İşletmeciliğine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de benzer çalışmalara imza atmayı düşünüyoruz. Çocuklarımızın kayak sporuna yoğun ilgisini müşahede ettik. Bu durum kış sporlarında Erzurum’un başarısını da artıracaktır” diye konuştu.

