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Aziziye’nin parlayan yıldızı Gezköy

ERZURUM HABERLERİ  | 31.05.2020 13:28 | Son Güncelleme

Erzurum’un son yıllarda gerek nüfus gerekse imar uygulamaları yönünden büyük ölçüde artış en fazla görülen ilçelerinin başında gelen Aziziye’de Gezköy bölgesi için de adımlar atılmaya başlandı.

Erzurum’un son yıllarda gerek nüfus gerekse imar uygulamaları yönünden büyük ölçüde artış en fazla görülen ilçelerinin başında gelen Aziziye’de Gezköy bölgesi için de adımlar atılmaya başlandı. Aziziye Belediyesi hizmet sezonunun başlamasıyla birlikte bu alanda yeşil alan ve imar çalışmalarına hız verdi.
Son yıllarda yapsatçıların büyük rağbet gösterdiği ve hızla binaların yükselişe geçtiği Gezköy bölgesine imar yolları yapılacağı öğrenildi. Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, beraberinde Başkan Yardımcısı Kayhan Alpagut ile birlikte yeşil alan ve yol yapımlarının sürdürüleceği alanda incelemelerde bulundu. Başkan Orhan, söz konusu bölgenin artan cazibesi ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 1000 konutluk yerleşim biriminin temelinin atılacağını hatırlattı. Sürekli artan nüfusu ve kentsel dönüşüm uygulamalarının en yoğun olduğu Aziziye’nin cazibesinin de aynı oranda arttığına dikkat çeken Başkan Orhan, yeni yollar ve yeşil alan çalışmaları için hazırlık aşamasında olduklarını kaydetti.
Aziziye’nin sürekli gelişen ve genişleyen konutlaşmanın hız kazandığı bir ilçe olduğunu dile getiren Başkan Orhan, “Korona salgını dolayısıyla ülke genelinde bir durgunluk sürecinin olduğu hizmet sezonu salgının gerilemesi ile yeniden hız kazandı. Tüm tedbirleri alarak yeniden hizmet için kolları sıvadık. Belediye olarak her yıl olduğu gibi bu yılda ilçe genelinde imar yollarının ve yeşil alanların artırılması için çabalarımız devam edecek. TOKİ tarafından bu yıl temellerinin atılması planlanan yerleşim bölgesi ilçenin nüfusunun artması anlamında da büyük bir katkı sağlayacaktır. Sürekli büyüyen ilçemizin ihtiyaçları da aynı oranda artıyor. Bunların karşılanması noktasında her daim çaba gösteriyoruz” dedi.

“Aziziye’de hizmetler doludizgin”
Özel sektör yatırımlarının son yıllarda büyük artış gösterdiği Aziziye ilçesinde belediyeler de yatırımları teşvik etmek için büyük çaba içerisinde. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, belediye hizmetlerinin Aziziye’nin cazibesinde büyük pay sahibi olduğuna dikkat çekti. Belediye hizmetlerinin en az sorun yaşandığı ilçelerden biri olduklarına vurgu yapan Başkan Orhan, “Erzurum’un uydu kenti olarak görülen ve ikamet tercihinin bulunduğu Aziziye ilçemizde son yıllarda konut sayısında gözle görülür ölçüde artış yaşanıyor. Şüphesiz bununla beraber nüfus artışı da görmekteyiz. Belediyemizin verdiği hizmetlerin kusursuz oluşunun buna katkısı büyüktür. Bu yılda hizmet sezonumuzda yeni yeşil alanlar kazandırma çabasındayız. Yaptığımız istimlakler neticesinde arsalar oluşturduk. Bu arsaların yerleşim alanları ticari akslar oluşturma noktasında hizmetlerimiz olacaktır” diye konuştu.

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