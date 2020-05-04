YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Azmağın sembolü Kazlar için seferber oldular

Azmağın sembolü Kazlar için seferber oldular

MUĞLA HABERLERİ  | 04.05.2020 13:47 | Son Güncelleme

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka mahallesindeki Muğla Valiliği ve Çevre Koruma Vakfı tarafından kurulan MUÇEV’in sorumluluğundaki kadın azmağında yaşayan Kazlar beslenmek için mahalle içlerine kadar gitmesinin basında yer almasının ardından Belediye, MUÇEV, Jandarma ekipleri Kazları beslemek için seferber oldu.Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, Kovid-19 salgını sonrası Azmak çevresindeki işletmelerin geçici olarak faaliyetlerinin durdurulmasının ardından Kazların düzenli olarak yemleme çalışması yapıldığını belirtti.

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka mahallesindeki Muğla Valiliği ve Çevre Koruma Vakfı tarafından kurulan MUÇEV’in sorumluluğundaki kadın azmağında yaşayan Kazlar beslenmek için mahalle içlerine kadar gitmesinin basında yer almasının ardından Belediye, MUÇEV, Jandarma ekipleri Kazları beslemek için seferber oldu.
Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, Kovid-19 salgını sonrası Azmak çevresindeki işletmelerin geçici olarak faaliyetlerinin durdurulmasının ardından Kazların düzenli olarak yemleme çalışması yapıldığını belirtti. Başkan Akkaya, “Ula Belediyesi olarak sokak hayvanlarına karşı gösterdiğimiz duyarlılığı yabani hayvanlara karşı da gösteriyoruz. Kadın Azmağı içindeki Kaz ve ördekler de işletmelerin faaliyetlerini durdurmasının ardından düzenli olarak beslenmeleri sağlıyoruz. Akyaka içindeki bazı işletmeler tarafından günlük bayat ekmekler ücretsiz olarak ekiplerimize veriliyor. Bu ekmekler zabıta ekiplerimiz tarafından Azmağın kaynak alanından denizle buluştuğu noktaya kadar bırakılıyor” dedi.

Sadece sokak ve Azmak’taki hayvanların beslenmesini değil, yabani hayvanları da düzenli olarak beslediklerini açıklayan Ula Belediye Başkanı Akkaya, “Belediye olarak sadece evcil hayvanları beslemiyoruz. Bodrum ve Marmaris’te domuzlar açlıktan ilçe merkezine kadar giriyor. Biz yabani hayvanları doğal ortamlarında Çınar yolu üzerinde oluşturduğumuz yemleme alanlarında yem vererek aç kalmamalarını sağlıyoruz. Sokak hayvanlarının beslenmesi konusunda toplumumuzda bir duyarlılık oluştu. Biz de yabani hayvanların beslenmesine odaklandık” dedi.

MUÇEV yetkilileri de sorumluluk alanlarındaki hayvanların beslenmesi için gerekli çalışmaları yaptıklarını açıklarken, “Sadece Azmak içindeki Kazlar değil, ormanlık alandaki hayvanlar için de yem bırakıyoruz. Bu çalışmalarımızı salgın başladığından bu yana sürdürüyoruz” dediler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç rapor! Stok yapmak için gizlemişler Korkunç rapor! Stok yapmak için gizlemişler
Deniz suyu 30 metre çekildiDeniz suyu 30 metre çekildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

“Maç oynanabiliyorsa, tıraş da yapılabilir”

“Maç oynanabiliyorsa, tıraş da yapılabilir”

Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası'nda bir bölge mutlak koruma alanı ilan edildi

Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası'nda bir bölge mutlak koruma alanı ilan edildi

Menderes’te ihtiyaç sahipleri unutulmuyor

Menderes’te ihtiyaç sahipleri unutulmuyor

Elazığ’da trafik kazası:2 yaralı

Elazığ’da trafik kazası:2 yaralı

Sındırgı’da bir eve yıldırım düştü

Sındırgı’da bir eve yıldırım düştü

Saç ekimi yaşam kalitesini ve özgüveni artırıyor

Saç ekimi yaşam kalitesini ve özgüveni artırıyor

Muğla Namaz Vakitleri 4 Mayıs Pazartesi

İmsak
04:30
Sabah
06:01
Öğle
13:08
İkindi
16:55
Akşam
20:05
Yatsı
21:31

Muğla Nöbetçi Eczaneler 4 Mayıs Pazartesi

Ela Eczanesi
Merkez
Kuranoğlu Eczanesi
Merkez
Begonvil Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Hazer Eczanesi
Bodrum
Orfoz Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Elektrik akımına kapılan işçi kurtarılamadı

Elektrik akımına kapılan işçi kurtarılamadı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Yola düşen kaya parçasından şans eseri kurtuldular

Yola düşen kaya parçasından şans eseri kurtuldular

Deniz suyu 30 metre çekildi

Deniz suyu 30 metre çekildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.