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B-Dispate Takımı, Türksat Model Uydu Yarışması'nda yeniden birincilik peşinde

12.05.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan takımın lideri Recep Tayyip Arslan: - "Hedefimiz, bu sene de birinciliğimizi sürdürmek. O yüzden bu sene de hız kesmeden çalışmalarımıza başladık, aralıksız şekilde devam ediyoruz"

Türksat Model Uydu Yarışması'nın geçen yılki birincisi B-Dispate Uzay ve Havacılık Takımı, liderliğini bu yıl da sürdürmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İsmini Black Diamond Space and Aerospace Team'den (Kara Elmas Uzay ve Havacılık Takımı) alan takım, 4 yıl önce Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencileri tarafından kentle bütünleşmiş kömürün manevi değerini ve üniversitenin eski ismini yaşatmak amacıyla kuruldu.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST ve ABD'deki CanSat Competition'da yer alarak Türkiye'yi ulusal ve uluslararası platformlarda başarıyla temsil eden takımın üyeleri, geçen yıl TEKNOFEST 2021 Türksat Model Uydu Yarışması'nda birinci oldu.

15 kişiden oluşan takım, "Bir grup mühendisin hayallerine giden yolculuk" sloganıyla yeni başarılara imza atmak için fakülte laboratuvarında hız kesmeden çalışıyor.

- "Hedefimiz, bu sene de birinciliğimizi sürdürmek"

Takım kaptanı Berkay Akdemir, gazetecilere, 2018'den bu yana başta model uydu yarışmaları olmak üzere insansız hava aracı ve roket yarışmaları için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Öncelikli amaçlarının kendilerini geliştirmek olduğunu belirten Akdemir, Türk mühendisliğine, ülkeye, savunma sanayisine katkıda bulunmak istediklerini dile getirdi.

Akdemir, uzay ve havacılık sektörünün her geçen gün önem kazandığını ifade ederek, "Biz de bu tarz çalışmalara devam ediyoruz. Ekibimiz ilerleyen süreçlerde gerek ulusal gerek uluslararası yarışmalarda boy gösterecektir." dedi.

Ekip lideri Recep Tayyip Arslan da yeni arkadaşlarıyla TEKNOFEST 2022 Model Uydu Yarışması'na hazırlandıklarını belirterek, "Hedefimiz, bu sene de birinciliğimizi sürdürmek. O yüzden bu sene de hız kesmeden çalışmalarımıza başladık, aralıksız şekilde devam ediyoruz." diye konuştu.

Arslan, kendilerine destek veren üniversite ve mühendislik fakültesi dekanlığına, ana sponsorları Metal Yapı Holding ile Skymark Aerospace'ye teşekkür etti.

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