B12 eksikliği sinir sistemini etkiliyor

Op. Dr. Kerem Bıkmaz, B12 eksikliğinin sinir sitemini etkilediğini söyledi.

INCA Klinik Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz, “Zamanında önlem alınmadığı takdirde nörolojik ve zihinsel problemlere neden olabilen B12 vitamin eksikliğine karşı önlem almak önem taşıyor. Gebelik ve emzirme döneminde B12 ihtiyacı artmaktadır. B12 eksikliği kendisini zaman içinde gösterir, eksikliği hemen görülmez. Bu nedenle rutin kontrollerde baktırmanızı ve önemsemenizi öneririm. B12 eksikliğinde kan homosistein düzeylerinde yükselme olmaktadır. Homosisteinin yüksek olması ise kalp hastalıkları için önemli risk faktörüdür. Kalp damar hastaları için önemi daha da artıyor” dedi.

B12 vitamininin sinir tahribatını önlediğini ifade eden Op. Dr. Bıkmaz, “Hücre oluşumunu sağlar, sinir uçlarının normal gelişimini kolaylaştırır, hafızanın güçlenmesine ve öğrenmeye yardım eder. Ayrıca enerji metabolizmasında ve sinir sisteminde önemli fonksiyonları vardır. Eksikliğinde kol ve bacaklarda uyuşma, duyu azalması, ruhsal bunalım ve kasılmalar görülmektedir. Besinleri pişirme süresinin uzaması ve derecesinin yükselmesi, B12 vitamininin kaybını artırır. Özellikle sadece bitkisel kaynaklı besin tüketenlerde, besinlerin saklanması ve pişirilmesindeki aksaklıklarda vitamin kaybı çok olmaktadır. O nedenle vejetaryenler dikkat, B12’nizin eksik olması muhtemel. Bu vitamin sadece hayvansal kaynaklı besinlerde bulunmaktadır. B12 vitamininin en çok bulunduğu besinler et, süt, peynir, yumurta ve balıktır. B12 vitamini bitkisel besinlerde bulunmaz” açıklamalarında bulundu.

