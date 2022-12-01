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Baba, 15 yaşındaki kızının bulunmasını istiyor

01.12.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta bir baba 15 yaşındaki kızının 36 yaşındaki 5 çocuklu bir şahıs tarafından kaçırıldığını iddia ederek bulunmasını istedi.

Baba, 15 yaşındaki kızının bulunmasını istiyor

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Bertiz Karamanlı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, 9 çocuk babası İsmail Akçam’ın (64) 15 yaşındaki kızı Fatma Akçam, tanıdıkları 36 yaşındaki 5 çocuk babası tarafından kaçırıldı. Baba Akçam, kızının kaçırılmasının ardından durumu güvenlik güçlerine bildirerek bulunmasını istedi.

Kızını çok özlediğini belirten İsmail Akçam," Benim kızım 15 yaşında, kendisi ise 36 yaşında. Benim kızımı kandırdı ve kaçırdı. Çocuğumu arıyoruz ama bulamıyoruz nerede olduğu belli değil. Ben kendisinden davacıyım. Ben çocuğumu almak istiyorum. Yaşayıp yaşamadığından bile endişe ediyorum. Adamın 5 tane çocuğu var bir tanesi de engelli. Kızımı kaçıran adam kaynımın bacanağı oluyor, bize de arada gelip gidiyordu. Geldiğinde kızımı kandırdı ve götürdü. Biz karakola gittik şikayetlerimizi yaptık, bekliyoruz. Annesi hasta kendisini bekliyor. Kızımızı özledik ve gelmesini istiyoruz" dedi.

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