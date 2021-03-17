‘Baba’ filmiyle duygusal bir dokunuş! İşte ilk fragman

2012 yılında Paris’te seyircisinin beğenisine sunulan Florian Zeller imzalı ‘The Father (Baba)’ tiyatro oyunu Brodway ve Londra’daki West End sahnelerinde büyük beğeni toplamıştı. Tiyatronun belirleyici ödül törenlerinde boy gösteren ‘Baba’ Tony ve Olivier Ödüllerini kazanmadan öncesinde ise Moliere En İyi Oyun Ödülü'yle taçlandırılmıştı.

Tiyatrodaki başarısından sonra dikkatleri üzerine çeken ‘Baba’ şimdi ise beyaz perde de büyük bir sınav verecek. Senaryosunu Florian Zeller ve Christopher Hampton’un birlikte yazdığı film büyük bir merakla bekleniyor. Başrollerinde Olivia Colman ve Anthony Hopkins’in yer aldığı film şimdiden BAFTA ve Oscar Ödülleri’ne aday olmayı başardı.

Koronavirüs salgını nedeniyle yayın tarihinde gecikmeler yaşanan The Father (Baba) filminin 11 Haziran 2021 tarihinde gösterime girmesi öngörülüyor.

THE FATHER (BABA) KONUSU

Baba, yaşlandıkça kızı Anne'den gelen her türlü yardımı reddeden, haylaz ve oldukça bağımsız bir adam haline dönüşür. Ancak zaman içerisinde Anne aslında babasının yardıma ihtiyacı olduğunu fark eder. Erkek arkadaşıyla birlikte babasının yaşadığı şehir olan Paris’e taşınır. İkili arasındaki soğuk ve bir hayli gergin olan ilişki yıllardır sakladıkları sırların açığa çıkmasını sağlar.

Baba değişen koşullarını anlamaya çalışırken, sevdiklerinden, kendi zihninden ve hatta gerçekliğinin dokusundan şüphe etmeye başlar.



