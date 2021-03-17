Christopher McQuarrie, 'Görevimiz Tehlike 7'den öyle bir fotoğraf paylaştı ki...

93.Oscar Ödülleri için adaylar önceki gün açıklandı. Görevimiz Tehlike 7'nin (Mission Impossible 7) yıldız oyuncularından Vanessa Kirby de Netflix'te yayınlanan Pieces of A Woman filminde sergilediği performansla En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ına aday gösterildi. Mission Impossible yönetmeni Christopher McQuarrie filmden bir set karesi paylaşarak, "Tüm Mission ailesi adına son derece hak ettiğin Oscar adaylığı için içtenlikle tebriklerimi sunuyorum. sözleriyle Kirby'ye iyi dileklerini iletmeyi ihmal etmedi.

Sevilen aksiyon serisi Görevimiz Tehlike’nin son filmi "Görevimiz Tehlike'nin 7" (Mission: Impossible 7) için yönetmen koltuğuna oturan Christopher McQuarrie yapımın kamera arkası görüntülerinden birini Instagram hesabından paylaşarak başrol oyucusunun Oscar adaylığını kutladı.

KASIM AYINDA GÖSTERİME GİRMESİ PLANLANIYOR

Başrollerini Tom CuMission Impossible 7'nin vizyon tarihi olarak takvimlerde 20 Kasım 2021'e işaretlendi. Mission Impossible 8'in ise 5 Kasım 2022'de gösterime girmesi planlanıyor.



