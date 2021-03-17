Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Christopher McQuarrie, 'Görevimiz Tehlike 7'den öyle bir fotoğraf paylaştı ki...

Christopher McQuarrie, 'Görevimiz Tehlike 7'den öyle bir fotoğraf paylaştı ki...

Seray Üstün Seray Üstün 17.03.2021 14:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Christopher McQuarrie, 'Görevimiz Tehlike 7'den öyle bir fotoğraf paylaştı ki...

Görevimiz Tehlike 7'nin (Mission Impossible 7) yıldız oyuncularından Vanessa Kirby, Pieces of A Woman filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ına aday gösterildi. Mission Impossible yönetmeni Christopher McQuarrie, filmden bir set karesiyle Kirby'yi tebrik etti.

93.Oscar Ödülleri için adaylar önceki gün açıklandı. Görevimiz Tehlike 7'nin (Mission Impossible 7) yıldız oyuncularından Vanessa Kirby de Netflix'te yayınlanan Pieces of A Woman filminde sergilediği performansla En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ına aday gösterildi. Mission Impossible yönetmeni Christopher McQuarrie filmden bir set karesi paylaşarak, "Tüm Mission ailesi adına son derece hak ettiğin Oscar adaylığı için içtenlikle tebriklerimi sunuyorum. sözleriyle Kirby'ye iyi dileklerini iletmeyi ihmal etmedi.

Inkedoscar_LI

Sevilen aksiyon serisi Görevimiz Tehlike’nin son filmi "Görevimiz Tehlike'nin 7" (Mission: Impossible 7) için yönetmen koltuğuna oturan Christopher McQuarrie yapımın kamera arkası görüntülerinden birini Instagram hesabından paylaşarak başrol oyucusunun Oscar adaylığını kutladı.

Oscar tarihinde bir ilk yaşandı! İki kadın yönetmen ilk kez aynı anda aday olduOscar tarihinde bir ilk yaşandı! İki kadın yönetmen ilk kez aynı anda aday oldu

KASIM AYINDA GÖSTERİME GİRMESİ PLANLANIYOR

görevimiz tehlike

Başrollerini Tom CuMission Impossible 7'nin vizyon tarihi olarak takvimlerde 20 Kasım 2021'e işaretlendi. Mission Impossible 8'in ise 5 Kasım 2022'de gösterime girmesi planlanıyor.

Sert bir şekilde eleştirilen ‘9 Kere Leyla’ filminden sonra Ezel Akay yeni projesinin müjdesini verdiSert bir şekilde eleştirilen ‘9 Kere Leyla’ filminden sonra Ezel Akay yeni projesinin müjdesini verdi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes korkup, iğreniyor! 14 yıldır bu işi bedavaya yapıyor Herkes korkup, iğreniyor! 14 yıldır bu işi bedavaya yapıyor
Oscar tarihinde bir ilk! İki kadın yönetmen bir aradaOscar tarihinde bir ilk! İki kadın yönetmen bir arada
En iyi köpek balığı filmleriEn iyi köpek balığı filmleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Onu bu hale öz babası getirdi! Kurban değil savaşçı olmayı seçti

Onu bu hale öz babası getirdi! Kurban değil savaşçı olmayı seçti

Güzellik algısını yıktı! Sosyal medyanın ilham kaynağı oldu

Güzellik algısını yıktı! Sosyal medyanın ilham kaynağı oldu

Sakalları yanıltmasın! Toplumsal cinsiyet normlarını yıktı

Sakalları yanıltmasın! Toplumsal cinsiyet normlarını yıktı

Örgüyle yapılan akılalmaz savaş casusluğu

Örgüyle yapılan akılalmaz savaş casusluğu

İlginizi Çekebilir

Herkes onu Hızlı ve Öfkeli filmiyle biliyor ama...

Herkes onu Hızlı ve Öfkeli filmiyle biliyor ama...

Osmanlı’da o yılın gizemi! 33 yılda bir hiç yaşanmamış sayılıyor

Osmanlı’da o yılın gizemi! 33 yılda bir hiç yaşanmamış sayılıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Orijinal versiyonunda büyük hata! Sosyal medya affetmedi

Orijinal versiyonunda büyük hata! Sosyal medya affetmedi

En yüksek IQ seviyesine sahip 10 sıradışı insan

En yüksek IQ seviyesine sahip 10 sıradışı insan

Türkiye’den seçilen tek yapıma uluslararası ödül!

Türkiye’den seçilen tek yapıma uluslararası ödül!

Diğer Haberler

‘Baba’ filmiyle duygusal bir dokunuş! İşte ilk fragman

‘Baba’ filmiyle duygusal bir dokunuş! İşte ilk fragman

Sert bir şekilde eleştirilen ‘9 Kere Leyla’ filminden sonra Ezel Akay yeni projesinin müjdesini verdi

‘9 Kere Leyla’ filminden sonra yeni proje müjdesi

Oscar tarihinde bir ilk yaşandı! İki kadın yönetmen ilk kez aynı anda aday oldu

Oscar tarihinde bir ilk! İki kadın yönetmen bir arada

Al Pacino’nun etrafını hayranları sardı! Efsane oyuncu hayranlarından zor kurtuldu

Hayranları Al Pacino’ya geçit vermedi

Evde izlenebilecek en iyi film önerileri | En yüksek puanlı ve en beğenilen yabancı filmler

Evde izlenebilecek en iyi film önerileri

Srebrenitsa soykırımını anlatan “Nereye Gidiyorsun Aida” filmi Bosna Hersek'in Oscar adayı oldu

Oscar’a Bosna Hersek vurgusu! Adaylığı kasıp kavurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.