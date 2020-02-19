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Baba ile oğlu rakip oldu

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 19.02.2020 14:28 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi’nde (LYFA) devam eden Büyükler Basketbol Ligi’nde baba ile oğlu karşı karşıya geldi.LYFA Spor Salonu’nda Bestburgaz ve Akademi Basketbol Kulübü arasında oynanan karşılaşmada Bestburgaz takımında forma giyen 50 yaşındaki Bülent Döçler ile Akademi Basketbol Kulübü oyuncusu oğlu 16 yaşındaki Ömer Döçler, birbirlerine karşı mücadele etti.Çekişmeli anlara sahne olan karşılaşmayı oğul Ömer Döçler’in takımı Akademi Basketbol Kulübü 74-62 kazandı.

Baba ile oğlu rakip oldu

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi’nde (LYFA) devam eden Büyükler Basketbol Ligi’nde baba ile oğlu karşı karşıya geldi.
LYFA Spor Salonu’nda Bestburgaz ve Akademi Basketbol Kulübü arasında oynanan karşılaşmada Bestburgaz takımında forma giyen 50 yaşındaki Bülent Döçler ile Akademi Basketbol Kulübü oyuncusu oğlu 16 yaşındaki Ömer Döçler, birbirlerine karşı mücadele etti.
Çekişmeli anlara sahne olan karşılaşmayı oğul Ömer Döçler’in takımı Akademi Basketbol Kulübü 74-62 kazandı.

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Kırklareli Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Çarşamba

Demet Dalca Eczanesi
Merkez
Şıpka Eczanesi
Luleburgaz
Can Eczanesi
Buyukkaristiran
Çevik Eczanesi
Babaeski
Nergiz Eczanesi
Alpullu
B. Mandıra Eczanesi
Buyukmandira
Başak Eczanesi
Demirkoy
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