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Baba ile oğlunun öldüğü kavgayla ilgili serbest bırakılan şüpheli de tutuklandı

KONYA HABERLERİ  | 16.05.2020 18:43 | Son Güncelleme

Baba ile oğlunun öldüğü kavgayla ilgili serbest bırakılan şüpheli de tutuklandı

Konya'nın Çumra ilçesinde "köpeklerin dövüşmesi" nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada baba ile oğlunun ölümüne ilişkin, serbest bırakılan diğer şüpheli de tutuklandı.

İçeri Çumra Mahallesi Aslım Yaylası'nda komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada Erol (58) ile oğlu Furkan Fırat'ın (24) öldürülmesinin ardından, olayın tanıkları dinlendi.

Yürütülen soruşturma sonucunda, adli kontrolle serbest bırakılan Mehmet Zengin (54) yeniden gözaltına alındı.

Çumra Adliyesine sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay

Çumra ilçesi İçeri Çumra Mahallesi Aslım Yaylası'nda 8 Mayıs'ta, Mehmet Zengin'e ait çoban köpeği, komşusu Erol Fırat'ın köpeğiyle boğuşmaya başlamıştı.

Köpeğini, oğlu Mehmet ile almaya gelen Mehmet Zengin, Furkan Fırat ile tartışmıştı. Kavgaya dönüşen olayda baba Erol Fırat bıçakla öldürülmüş, ağır yaralanan oğlu ise ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetmişti.

Kavgada yaralanan Mehmet Zengin, tedavisinin ardından adliyeye sevk edilmiş, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı. Baba Mehmet Zengin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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