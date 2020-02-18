Baba mesleği saraçlığı 44 yıldır özenle yapıyor

Hamutların geçmişte ne kullanılmışsa aynı şekilde yapıldığını vurgulayan Örükaya, "Alet ve edevatın hepsi rahmetli babamdan kalma. Geleneksel usullere göre yapıyoruz. Eski sanat, eski malzemeler..." ifadesini kullandı.

Hüseyin ustanın sığır, koyun ve manda derisi kullanarak gürgen ağacı, keçe, kamış ve hasır otundan yaptığı hamutlar, daha çok Doğu Anadolu Bölgesi'nden talep görüyor.

Örükaya, 30 yıl önce yılda 1500 hamut üretilirken bugün bunun 200'lere kadar düştüğüne dikkati çekerek, "Eskiden işlerimiz çok iyiydi. Çocuklarımız büyüdü. Bazıları göreve başladı, bazıları okuyor. Hepsini bu meslekten okuttum. Buradan emekli oldum. Ömrüm olduğu sürece mesleğimi devam ettireceğim." dedi.

- "Sabır isteyen bir meslek"

Hamutların el emeğiyle yapıldığını dile getiren Örükaya, şunları kaydetti:

"Tamamen el emeği, el işçiliği. Sabır isteyen bir meslek. Makine yok, teknoloji yok. Hamut, at koşum takımı olarak da kullanılıyor. Yeni ziraat aletleri çıktığı için teknolojiye yenik düştü. Eski talep yok ama yine de yapmaya devam ediyoruz. Tokat'ta 3-4 kişi kaldık. Bizden sonra bu meslek yok olacak. Mesleğin son temsilcileri biziz. Bir hamutun fiyatı bin 600 lira."

