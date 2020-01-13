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  4. ‘Baba Parası’ filminin oyuncuları Forum Aydın’da

‘Baba Parası’ filminin oyuncuları Forum Aydın’da

AYDIN HABERLERİ  | 13.01.2020 11:20 | Son Güncelleme

2020’nin ilk komedi filmi “Baba Parası”nın oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin, Aydın’ın alışveriş ve eğlence merkezi Forum Aydın’da Aydınlılar ile buluşuyor.Aydın ve çevre illerin çekim merkezi Forum Aydın, yeni yılın ilk günü vizyona giren Baba Parası filminin ünlü isimlerini ağırlıyor.

‘Baba Parası’ filminin oyuncuları Forum Aydın’da

2020’nin ilk komedi filmi “Baba Parası”nın oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin, Aydın’ın alışveriş ve eğlence merkezi Forum Aydın’da Aydınlılar ile buluşuyor.
Aydın ve çevre illerin çekim merkezi Forum Aydın, yeni yılın ilk günü vizyona giren Baba Parası filminin ünlü isimlerini ağırlıyor. 16 Ocak Perşembe günü saat 17.00’da Zeytin Meydanı’nda Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin sevenleri ile buluşacak.
Çalgı Çengi ve Düğün Dernek filmleri ile büyük bir beğeni toplayan Ahmet Kural ve Murat Cemcir, son filmleri Baba Parası ile gişe rekorları kırmayı hedefliyor. Yönetmen ve senaristliğini Selçuk Aydemir’in yaptığı Baba Parası filminde Murat Cemcir, Ahmet Kural ve Yağmur Tanrısevsin’in yanı sıra Rasim Öztekin, Devrim Yakut, Ayhan Taş, Özgür Emre Yıldırım ve Deniz Barut rol alıyor.
Ünlü konuklar, Aydınlılarla gerçekleştirecekleri buluşma sonrasında filmin yayınlandığı salonları ziyaret ederek, seyircilerle birlikte filmi izleyecek.

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