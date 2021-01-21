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Babaannesini öldürüp polise teslim oldu

21.01.2021 18:11 | Son Güncelleme:
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Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, tartıştığı babaannesini tabancayla vurarak öldüren genç, suç aletiyle birlikte polise teslim oldu.Olay, saat 17.00 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi 2242 Sokakta meydana geldi.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, tartıştığı babaannesini tabancayla vurarak öldüren genç, suç aletiyle birlikte polise teslim oldu.
Olay, saat 17.00 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi 2242 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; aralarında yaşanan tartışma sonucu 73 yaşındaki babaannesi Hatice Bodur’u öldüren torunu Mahmut Bodur (19), suç aletiyle birlikte Pamukkale İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.
Cinayet zanlısı torunun ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri, yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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