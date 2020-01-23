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Babacan Port Royal'de daireler satışta

İSTANBUL HABERLERİ  | 23.01.2020 15:07 | Son Güncelleme

Babacan Holding, Küçükçekmece E-5 Üzerinde, eski havalimanı karşısında yer alan Babacan Port Royal'de 1+1 daireler için 389 bin TL, 2+1 daireler için 575 bin TL ve 3+1 daireler için 825 bin TL'den başlayan fiyatlar için son gün 31 Ocak

İSTANBUL (AA) - Babacan Holding, Küçükçekmece E-5 Üzerinde, eski havalimanı karşısında yer alan Babacan Port Royal'de 31 Ocak'a kadar 1+1 daireler için 389 bin TL, 2+1 daireler için 575 bin TL ve 3+1 daireler için 825 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Babacan Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, Babacan Port Royal, 120 ay vadeli yüzde 0,79 faizli banka kredisi ile ödeme seçeneği sunuluyor.

Babacan Port Royal, 10 futbol sahası büyüklüğünde yeşil alana komşu, mimari tasarımı dünyaca ünlü Portekizli Addon Grup imzası taşıyan proje toplam 5 blokta 814 daire ve 50 adet ticari üniteden meydana geliyor.

Projede alan büyüklükleri 37 ile 212 metrekare arasında değişen 1+1, 2+1 ve 3+1 ve 4+1 daire seçenekleri yer alıyor.

Şehrin merkezinde yaklaşık 10 futbol sahası büyüklüğünde kamuya ait yeşil parka komşu projede ayrıca geniş yürüyüş, dinlenme, eğlenme alanları ve süs havuzları mevcut. Teslimlerin 2020 yılında gerçekleştirilmesi planlanan Babacan Port Royal'in bin metrekarelik kapalı alanı, geniş sosyal donatı alanları için ayrıldı. Projede fitness, sauna, kapalı yüzme havuzu, hamam, masaj odası, play station odası, sinema odası, dinlenme odası, oyun odası bulunuyor.

Ayrıca metroya sıfır konumuyla da yatırımcıların dikkatini çekmeyi başaran Babacan Port Royal, E-5'e 1 dakika ve İDO'ya 10 dakika mesafede konumlanıyor. CNR Fuar Merkezi, Dünya Ticaret Merkezi, Bakırköy deniz otobüsü, Ataköy Marina, İSTOÇ, Masko, Kuyumcukent, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi ve Atatürk Olimpiyat Stadı gibi alanlara yakın mesafede.

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