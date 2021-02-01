Babacan Port Royal'de VIP ofis satışları başladı

İSTANBUL (AA) - Babacan Holding'in, Küçükçekmece E-5 üzerinde konumlanan projesi Babacan Port Royal'de VIP ofis satışlarına başlandı.

Babacan Yapı açıklamasına göre, şirket, E-5 üzerindeki merkezi konumu ve ulaşım akslarına yakınlığıyla dikkati çeken, merkezi konumunun verdiği avantajı akıllı ev sistemiyle destekleyen projenin ilk etabını teslim ederek yatırımcılarına verdiği sözü tutuyor. 16 bin 500 metrekare alan üzerinde inşa edilen projede ofis blokunun teslimi ise Mayıs 2021'de yapılacak.

Yüzde 18 KDV dahil 460 bin TL'den başlayan fiyatlarla ve hemen tapu avantajıyla satışa sunulan VIP ofisler, yatırımcılar tarafından "büyük ilgi" görüyor.

Verilen bilgiye göre, mimari tasarımı Portekizli Addon Grup imzası taşıyan proje, toplam 5 bloktan oluşuyor. Projede alan büyüklükleri 37 ila 212 metrekare arasında değişen 1+1, 2+1 ve 3+1 ve 4+1 daire seçenekleri yer alıyor.

Şehrin merkezinde yaklaşık 10 futbol sahası büyüklüğünde kamuya ait yeşil parka komşu projede ayrıca geniş yürüyüş, dinlenme, eğlenme alanları ve süs havuzları bulunuyor. Babacan Port Royal'in 1.000 metrekarelik kapalı alanı, geniş sosyal donatı alanları için ayrıldı.

Projede fitness, sauna, kapalı yüzme havuzu, hamam, masaj odası, play station odası, sinema odası, dinlenme odası ve oyun odası yer alıyor.

