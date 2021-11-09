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Babacan'dan sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin açıklama:

09.11.2021 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Sağlık çalışanları, salgında fedakarlık ederek büyük bir çaba ile çalışıyor. Özlük haklarıyla ilgili sorunları var. Bunların rasyonel ve adil şekilde çözülmesi ve üzerinde çalışılması gerekiyor"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Sağlık çalışanları, salgında fedakarlık ederek büyük bir çaba ile çalışıyor. Özlük haklarıyla ilgili sorunları var. Bunların rasyonel ve adil şekilde çözülmesi ve üzerinde çalışılması gerekiyor." dedi.

Babacan, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'yı, partisinin genel merkezinde kabul etti.

Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada Babacan, toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecine ve hekimlerin salgın döneminde yaşadıkları bazı sorunlara yönelik konuların görüşüldüğünü söyledi.

DEVA Partisinin, kurulduğu günden bu yana TTB ile yakın diyalog içerisinde olduğunu belirten Babacan, "Hekimlerin sorunları çok fazla ve artıyor. Hekimlerimizin çalışma şartları, meslekleri gereği zaten oldukça zor, ama salgın dönemi ile olağanüstü uzun mesai saatleri, uzun nöbet saatleri ve son dönemlerde randevu süresinin kısaltılması ile aslında ne kadar yoğun bir iş yükünün olduğu tescil edilmiş oldu." diye konuştu.

Sağlıkta şiddetin önemli bir sorun olduğuna da dikkati çeken Babacan, şunları kaydetti:

"Siyasetin dilinin, doktorluğa, hekimliğe yakışan bir saygı dili olması gerekiyor. Hasta, doktor ilişkisinin iklimini maalesef siyaset olumsuz etkileyebiliyor. Siyasete, bu konuda sorumluluk ve görev düşüyor. Sağlık çalışanları, salgında fedakarlık ederek büyük bir çaba ile çalışıyor. Özlük haklarıyla ilgili sorunları var. Bunların rasyonel ve adil şekilde çözülmesi ve üzerinde çalışılması gerekiyor. Salgın döneminde çok sayıda hekimimizi kaybettik. Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın hakkını ödeyemeyiz. Kendi sağlıklarından, ailelerin sağlıklarından fedakarlık ve çaba içerisinde çalıştılar bu süreçte. Çalışma koşulları ile ilgili sorunlar sebebiyle hekimlerimizi başka ülkelere kaybetmeye başladık. Hayatını başka ülkede kurmak isteyenlerin sayısında da artış görüyoruz. Biz kendi içimizde şu anda Sağlık Eylem Planı'mızı çalışıyoruz. Seçimlerden sonra kurulacak hükümetin, ilk 90 gününde sağlık alanında neler yapması gerektiğinin çok detaylı bir listesini çıkarıyoruz. İstişare sürecini tamamladıktan sonra açıklayacağız."

Fincancı da sağlıkta dönüşümle birlikte sağlığın bir kar alanı olarak tanımlandığını, Kovid-19 sürecinin, sağlığın bir değişim alanı olamayacağını gösterdiğini dile getirdi.

Son yıllarda değer temelli sağlık hizmetleri konusunda tartışmaların yaşandığını vurgulayan Fincancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Değer temelli dediğimizde, biz etik değerlerimizi algılarken, o değer temeli bir değişim değerine tekabül ediyor piyasada ve bu değişim değerinin bedeli, salgının başından bugüne fazladan ölümleri de kattığımızda, 200 binin üzerinde insanımızı yitirmiş olmamızdır. Her hafta 1500 insanı yitiriyor olmamızdır. Sağlık çalışanlarının üzerindeki yükün de ne kadar ağır olduğunu hepimiz biliyoruz. Sağlık gücünü yitiriyor ülkemiz. Türk Tabipleri Birliği olarak Sağlık Bakanlığından istediğimiz randevuya da yanıt alamayınca 11 Ekim'de bir eylem planı açıkladık ve her hafta bir sorunlu konuyu dile getiriyoruz. 23 Kasım itibarıyla İstanbul'da beyaz yürüyüş başlatıyoruz. 23 Kasım'dan 27 Kasım'a kadar Kocaeli, Bursa ve Eskişehir, sonrasında 27 Kasım'da Türk Tabipleri Birliğinde buluşacağız ve bir beyaz forum yapacağız. Bu beyaz forum, aslında önümüzdeki süreçte ne yapmamız gerektiğini gösterecek. Hekimler, tüm sağlık çalışanları, aslında yalnızca hekimler değil, toplumun temsilcilerinin söz alacağı, rehberini o forma yansıtacağı bir çalışma olacak."

"Değer temelli dediğimizde, biz etik değerlerimizi algılarken, o değer temeli bir değişim değerine tekabül ediyor piyasada ve bu değişim değerinin bedeli, salgının başından bugüne fazladan ölümleri de kattığımızda, 200 binin üzerinde insanımızı yitirmiş olmamızdır. Her hafta 1500 insanı yitiriyor olmamızdır. Sağlık çalışanlarının üzerindeki yükün de ne kadar ağır olduğunu hepimiz biliyoruz. Sağlık gücünü yitiriyor ülkemiz. Türk Tabipleri Birliği olarak Sağlık Bakanlığından istediğimiz randevuya da yanıt alamayınca 11 Ekim'de bir eylem planı açıkladık ve her hafta bir sorunlu konuyu dile getiriyoruz. 23 Kasım itibarıyla İstanbul'da beyaz yürüyüş başlatıyoruz. 23 Kasım'dan 27 Kasım'a kadar Kocaeli, Bursa ve Eskişehir, sonrasında 27 Kasım'da Türk Tabipleri Birliğinde buluşacağız ve bir beyaz forum yapacağız. Bu beyaz forum, aslında önümüzdeki süreçte ne yapmamız gerektiğini gösterecek. Hekimler, tüm sağlık çalışanları, aslında yalnızca hekimler değil, toplumun temsilcilerinin söz alacağı, rehberini o forma yansıtacağı bir çalışma olacak."​​​​​​​

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