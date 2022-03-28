Babacan'ın davetiyle 6 muhalefet partisi genel başkanının bir araya geldiği toplantı sona erdi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın daveti üzerine 6 muhalefet partisi genel başkanının bir araya geldiği çalışma yemeği sona erdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Babacan'ın daveti üzerine DEVA Partisi Genel Merkezindeki çalışma yemeğinde buluştu.

6 partinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantı 5 saat sürdü.



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