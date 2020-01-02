YURTHABER
  4. Babadağ’dan 162 bin 776 kişi uçtu

Babadağ’dan 162 bin 776 kişi uçtu

MUĞLA HABERLERİ  | 02.01.2020 12:37 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bulunan Dünya’nın en önemli yamaç paraşütü merkezlerinden biri olan 1965 rakımlı Babadağ’dan geçen yıl 166 bin 701 kişi yamaç paraşütüyle uçuş yaptı.Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesi’ndeki 1965 rakımlı Babadağ’ın zirvesinde bulunan 1200, 1700, 1800 ve 1900 metre pistlerinden geçen yıl 166 bin 701 kişi yamaç paraşütü havalandı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bulunan Dünya’nın en önemli yamaç paraşütü merkezlerinden biri olan 1965 rakımlı Babadağ’dan geçen yıl 166 bin 701 kişi yamaç paraşütüyle uçuş yaptı.
Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesi’ndeki 1965 rakımlı Babadağ’ın zirvesinde bulunan 1200, 1700, 1800 ve 1900 metre pistlerinden geçen yıl 166 bin 701 kişi yamaç paraşütü havalandı. Babadağ’dan paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz’in muhteşem manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor. Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen, adrenalin tutkunu yerli ve yabancı çok sayıda turiste ev sahipliği yapan Babadağ, her yıl uçuş rakamlarını artırarak bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyor.
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Başkanı Osman Çıralı, Babadağ’ın dünyanın önde gelen hava sporları merkezi arasında olduğunu söyledi.
Babadağ’dan yamaç paraşütüyle uçuş yapmak için dünyanın birçok ülkesinden turist geldiğini vurgulayan Çıralı, "Bu sene Babadağ’dan 166 bin 701 kişi uçuş yapmış. Bu sayı geçen yılki uçuşlarımızın üstünde. Önümüzdeki yıl hedefimiz 200 bin uçuşu yakalamak." dedi.
Çıralı, Babadağ’da yapımı devam eden teleferiğin Fethiye için büyük bir kazanç olduğunu dile getirdi.
Teleferiğin tamamlanmasıyla uçuş sayılarında artış olacağını tahmin ettiklerini anlatan Çıralı, "Teleferik yapıldığında Babadağ’a yıllık bir milyon kişinin çıkması bekleniyor. Şu anda halihazırda yaklaşık 200 bin kişi uçuyor. Bir o kadar da yamaç paraşütü pilotu Babadağ’a çıkıyor. Yılda 1 milyon kişiyi yakalamak çok zor değil. Babadağ’da üç de restoran olacak. Teleferik, Fethiye’ye ekonomik olarak büyük katkı sağlayacak" diye konuştu.

PARTNER İzle ve öğren: Çocuk filmlerindeki gizli mesajlar İzle ve öğren: Çocuk filmlerindeki gizli mesajlar
Korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldıKorkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı
TYB’den Muğla’ya ödülTYB’den Muğla’ya ödül
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

Otomobili hurdaya döndü! 193 promil alkollü çıktı

Otomobili hurdaya döndü! 193 promil alkollü çıktı

Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi

Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi

Gençlerden görev başındaki memurlara lokum

Gençlerden görev başındaki memurlara lokum

İ.M. Kayserisporlu futbolcular 2020’ye böyle girdi

İ.M. Kayserisporlu futbolcular 2020’ye böyle girdi

Manisalılar yeni yılın ilk günü Spil’e akın etti

Manisalılar yeni yılın ilk günü Spil’e akın etti

Muğla Namaz Vakitleri 2 Ocak Perşembe

İmsak
06:47
Sabah
08:13
Öğle
13:15
İkindi
15:46
Akşam
18:07
Yatsı
19:28

Muğla Nöbetçi Eczaneler 2 Ocak Perşembe

Muğla Eczanesi
Merkez
Nizamoğlu Eczanesi
Merkez
Akay Eczanesi
Bodrum
Akyalçın Eczanesi
Bodrum
Farilya Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Natura Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Mantar toplamaya gitmişti, ölü bulundu

Mantar toplamaya gitmişti, ölü bulundu

Muğla'da kamyon çarpması sonucu bacağı kesilen 9 yaşındaki çocuğun ailesi dava açacak

Muğla'da kamyon çarpması sonucu bacağı kesilen 9 yaşındaki çocuğun ailesi dava açacak

Zeytin sıkım fabrikasında patlama: 1 ölü

Zeytin sıkım fabrikasında patlama: 1 ölü

Teknelerden 1 milyon 650 bin kilogram çöp toplandı

Teknelerden 1 milyon 650 bin kilogram çöp toplandı

Dalamanlı Köylülerden Taş Ocağı Eylemi

Dalamanlı Köylülerden Taş Ocağı Eylemi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.