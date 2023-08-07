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Babadağ'dan 7 ayda 102 bin 53 yamaç paraşütü uçuşu yapıldı

07.08.2023 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan yılın 7 ayında 102 bin 53 yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirildi.

Babadağ'dan 7 ayda 102 bin 53 yamaç paraşütü uçuşu yapıldı

Kara yolu ya da teleferikle Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ'a ulaşan macera tutkunları, yamaç paraşütüyle atlayarak Ölüdeniz'in manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı bulup, yaklaşık 2 bin metre yükseklikte heyecan dolu dakikalar yaşıyor.

Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, AA muhabirine, ilçede deniz, kum, güneş turizminin yanında çeşitli sportif aktivitelerin de yapıldığını söyledi.

Babadağ'ın eşsiz Ölüdeniz manzarasıyla dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezlerinin başında geldiğini vurgulayan Karaman, şunları kaydetti:

"Geçen yıl aynı dönemde 82 bin 60 olan uçuş sayısı, bu yıl yüzde 25 artışla 102 bin 53'e ulaştı. Babadağ, uçuşa elverişli hava koşullarıyla kışın da yamaç paraşütü yapma imkanı sağlıyor. Geçen yıl gerçekleşen 198 bin 724 yamaç paraşütü uçuşuyla tüm zamanların en yüksek sayısına ulaşılmıştı. Bu yıl 200 bin uçuş sayısına ulaşılması hedefleniyor."

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Muğla Babadağ Fethiye yamaç paraşütü Ölüdeniz

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