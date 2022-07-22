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Babadağ'dan yılın ilk yarısında 54 bin yamaç paraşütü uçuşu yapıldı

22.07.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Babadağ Teleferik Genel Müdürü Cengiz Koçak: - "Yıl sonuna kadar 180 ila 200 bin civarında uçuş yapılacağı beklentimiz var. Bu gerçekleşirse bugüne kadar yapılan uçuş sayılarının rekoru kırılmış olacak" - "Geçen yılın ilk 6 ayında 23 bin olan yamaç paraşütü uçuş sayısı bu yılın aynı döneminde 54 bine ulaştı. Bu sayı bölgemiz ve Türkiye turizmi için umut verici"

ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi'nden yılın yarısında yaklaşık 54 bin yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirildi.

İlçeye tatile gelen macera tutkunları, kara yolu ya da teleferikle yolculuğun ardından Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ'a ulaşıyor. Buradaki pistlerden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz'in muhteşem manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor. Tatilciler, pilotların yaptığı akrobasi hareketleriyle yerden yaklaşık 2 bin metre yükseklikte heyecan dolu dakikalar yaşıyor.

- "Babadağ dünyanın en önemli yamaç paraşütü merkezi"

Merkezden yılın ilk 6 ayında gerçekleşen yaklaşık 54 bin yamaç paraşütü uçuşu, turizmcilerin yüzünü güldürdü.

Babadağ Teleferik Genel Müdürü Cengiz Koçak, AA muhabirine, Babadağ'ın dünyanın en önemli yamaç paraşütü merkezi olduğunu söyledi.

Uçuş sayılarının geçen yılın ilk altı ayına göre iki katı arttığını vurgulayan Koçak, "Yıl sonuna kadar 180 ila 200 bin civarında uçuş yapılacağı beklentimiz var. Bu gerçekleşirse bugüne kadar yapılan uçuş sayılarının rekoru kırılmış olacak. Geçen yılın ilk 6 ayında 23 bin olan yamaç paraşütü uçuş sayısı bu yılın aynı döneminde 54 bine ulaştı. Bu sayı bölgemiz ve Türkiye turizmi için umut verici. Yamaç paraşütü sporunun gelişmesi tanınması ve Türk sporcuların dünyada yer bulması adına da çok önemli bir gelişme." diye konuştu.

Koçak, teleferiğin faaliyete geçmesi ve dağda düzenlenen konserlerle Babadağ'ın tanınırlığının yükseldiğini anlattı.

Denize yakınlık ve yükseklik bakımından dünyanın hiçbir yerinde Babadağ gibi bir nokta olmadığını ifade eden Koçak, "Özellikle mart sonundan kasım başına kadar geçen süre içerisinde Babadağ'ın sunduğu meteorolojik şartlar yamaç paraşütü ve diğer hava sporları için dünyanın birçok yerinde bulunmuyor. Bu 6 ayın neredeyse her günü buradan uçabilirsiniz." dedi.

Koçak, geçen yıl hizmete başlayan Babadağ Teleferik projesiyle Babadağ'ın dünyada farklı bir noktaya geldiğini dile getirdi.

Babadağ'dan ikili ve solo uçuşların yapıldığını, özellikle solo uçuşlar için dünyanın her yerinde önemli akrobasi pilotlarının Babadağ'a geldiğini belirten Koçak, "Akrobasi eğitimi almak isteyenler de Babadağ'a geliyor. Tandem (ikili) uçuşlar için de burası dünyanın en çok tercih edilen noktası. Yolcu, burada yamaç paraşütü kalktıktan sonra minimum 25 dakika havada kalabilir. Babadağ, aynı zamanda belge sahibi pilotlarında uçuş yapıp yeteneklerini geliştirebilecekleri bir merkez." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

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