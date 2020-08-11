Babadan kalma 500 kayısı ağacına özenle bakarak örnek kadın çiftçi oldu

Kayısı yetiştiriciliğinin ilçenin en önemli gelir kaynağı olduğunu ifade eden Çetin, kendisini bildi bileli kayısı yetiştiriciliği yaptıklarını söyledi.

Çetin, AA muhabirine, çocukluğundan beri içinde olduğu kayısı yetiştiriciliğini babasının vefatından sonra kendisine kalan bahçede büyük bir aşkla tek başına sürdürdüğünü belirtti.

Çetin, ilçedeki diğer üreticilere nazaran 500 kök kayısının hasadından elde ettiği yüksek rekolte, aroması yüksek, iri ve kaliteli kayısı meyveleri ile çevresine örnek oluyor.

İlçeye bağlı Doğancık köyünde babasının vefatından sonra kendisine miras kalan kayısı bahçesini satmaya gönlü el vermeyen Çetin, 500 ağaçtan oluşan bahçenin tüm bakımını 19 yıldır tek başına yapıyor.

ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN - Elazığ'ın Baskil ilçesinde babasından miras kalan 500 kök kayısı ağacına 19 yıldır gözü gibi bakan Remziye Çetin, ürettiği kaliteli meyveler ve aldığı yüksek verimle çevresindekilere örnek oldu.

Babadan kalma mesleği sürdürdüğünü dile getiren Çetin, "İlkbaharla birlikte işlerimiz yoğunlaşıyor. İlaçlaması, çapası, sürülmesi, gübrelenmesi sonbahara kadar devam ediyor. Sulamayı fiskiye sistemi ile yapıyoruz. 13 işçim var, Diyarbakır'dan geldiler, sağ olsunlar onlarla beraber bir aile ortamında hasadımızı yapıyoruz." dedi.

Çetin, ilçede sona gelinen kayısı hasadından bu yıl yaklaşık 5 ton bir rekolte beklediğini, bunun da kendisi için iyi bir gelir kaynağı olduğunu dile getirdi.

- "Kadının ekonomik bağımsızlığı olmalı"

Geçmişte daha çok kas gücü ile yapılan kayısı yetiştiriciliğinin bugün modern sulama sistemleri ve tarım makineleri ile zorlanmadan yapılabildiğini anlatan Çetin, bu bakımdan kayısı yetiştiriciliğini tüm kadınlara önerdiğini aktardı.

Çetin, şöyle devam etti:

"Bahçemde istediğim zaman istediğim şekilde çalışıp dinleniyorum. Bahçe işleri ile uğraşmayı seviyorum, sebze meyve her şeyi yetiştiriyorum. Kadının ekonomik bağımsızlığı olmalı, yeri geldiğinde kendi işini kendi yapabilmeli. Arabamı da traktörümü de kendim kullanıyorum, kendi işimi kendim yapıyorum."