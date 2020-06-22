Babalar günü ‘Arabada Sinema’ etkinliği ile kutlandı

Didim Belediyesi Babalar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Kent Meydanı’nın arkasında arabalı sinema etkinliği düzenlendi.

Didim Belediyesi tarafından Korona virüs salgını sürecinde sosyal teması azaltarak düzenlenen Babalar Günü etkinlikleri kapsamında, Cumhuriyet Kent Meydanı’nın arkasına dev ekran kuruldu. 21 Haziran Pazar günü saat 21.00’da maske takma şartıyla araçlarıyla alana giren vatandaşlar, dev ekranın karşısına geçti.

Etkinliğe çok sayıda araç katılım gösterirken vatandaşlar araçlarının içinde sinema keyfi yaşadı. Didim Belediyesi personelleri vatandaşlara patlamış mısır ve gazoz ikram etti. Alana giren tüm araçlara Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’ın Babalar Günü armağanı olan Didim Belediyesi Akköy Tıbbi Aromatik bitkiler ve süs bitkileri fidanlığında üretilen ürünlerden elde edilen araç parfümü hediye olarak takdim edildi.

Vatandaşlarla birlikte Didim Belediyesi’ne ait City Bus’dan filmi izleyen Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “Değerli dostlar, sevgili Didimliler, ve ilçemize gelmiş olan değerli misafirlerimiz bu akşam bir ilki yaşıyoruz belki Didim’de değil Aydın’ın genelinde de bir ilki yaşıyoruz, ilk defa böyle bir organizasyon yapılıyor son derece mutluyuz bu katılımınızdan ve ilginizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi

“İnsanlık bu virüsü yenecektir”

Başkan Atabay, vatandaşları Kovid-19 salgınına karşı uyararak, “Göremediğimiz dünyadaki tüm virüsleri topladığımız zaman ağırlığı 1 gram eden bir virüs hayatımızı bu şekilde değiştirdi. Sizden önemli bir ricam olacak kendiniz için çocuklarınız için geleceğimiz için ve tüm insanlık için, lütfen salgın daha devam ediyor. Uzmanlarımız söylediğine göre de artarak devam edecek bundan korkmayalım, korkmamamız gerekiyor. Korkacağımız tek şey var bu salgının bittiğini düşünerek bütün önlemleri bırakırsak, işte o korkunç sona götürür bizi sizden ricamız lütfen sosyal alanlarda sosyal mesafemizi koruyalım maskelerimiz takalım. Teması azaltalım, çocuklarımız geleceği için uzmanların söylediği bütün uyarılara devam edelim. Yoksa hepimiz üzülürüz, çocuklarımıza da daha güvenli bir dünyayı bırakamayız, kısa bir zaman içerisinde de bu virüsü insanlık yenecektir” dedi.

Katılımlarından dolayı herkese teşekkür eden Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “Bütün babaların babalar gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Çocuklarına evlatlarına hem annelik hem babalık yapan anneleri de kutluyorum hatta onlara biraz daha fazla değer vermemiz gerektiğini düşünüyorum, bu toplumumuz da medeni insanlar gibi yaşayarak kadın şiddetine de son verilsin diyorum. Hepinize de sevgi ve saygılarımı sunuyorum, hepiniz tekrar hoş geldiniz” dedi.

