Babalar Günü hediyesi eşinden hatıra kalan kaybettiği saati oldu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yaşayan 82 yaşındaki Kadir Kırklar, Babalar Günü'nde eşinden hatıra kalan kaybettiği saatin bulunmasının mutluluğunu yaşadı.

Körfez ilçesinde yaşayan Kırklar, eşinin hediyesi olan ve 40 yıldır yanından ayırmadığı kol saatini kaybetti. Babasının bu duruma çok üzüldüğünü gören engelli kızı Necibe Kırklar, saatin bulunması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yardım istedi.

Necibe Kırklar'ın yardım talebi üzerine Büyükşehir Belediyesi çalışanları saati bulmak için çalışma başlattı.

UlaşımPark kayıp eşya deposunda olduğu tespit edilen saatin bulunduğu müjdesi Necibe Kırklar'a iletildi. Böylece Necibe Kırklar babasının Babalar Günü'nü 40 yıllık saatini bularak kutladı.

Saat Kadir Kırklar'a, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın Babalar Günü mesajıyla teslim edildi.

Eşinden hatıra kalan saate yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Kırklar, saatin bulunmasını sağlayan kızı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'a teşekkür etti.

