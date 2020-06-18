YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Babalar Günü ünlü sanatçıların sözlerinin yer aldığı afişlerle kutlandı

Babalar Günü ünlü sanatçıların sözlerinin yer aldığı afişlerle kutlandı

KONYA HABERLERİ  | 18.06.2020 09:51 | Son Güncelleme

Babalar Günü ünlü sanatçıların sözlerinin yer aldığı afişlerle kutlandı

Konya'da Selçuklu Belediyesi, "baba" lakabıyla tanınan sanatçı Müslüm Gürses ve Orhan Gencebay ile Neşet Ertaş'ın sözlerinin yer aldığı afişlerle Babalar Günü'nü kutladı.

Selçuklu Belediyesi, bu sene 21 Haziran'da kutlanacak Babalar Günü için afişler hazırladı.

Afişlerde, arabesk dünyasında "Müslüm baba" olarak bilinen Gürses'in şarkısından "Biz babadan böyle gördük", Gencebay'ın şarkısından "Sevenler kavuşunca yaşamak ne güzel" ve Ertaş'ın "Aşgınan goşan yorulmaz" sözleri yer aldı.

Şehrin farklı noktalarındaki reklam panolarına asılan afişler, vatandaşlardan ilgi görüyor.

- "Babalarımız yeri dolmayacak bir çınar gibidir"

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatlarını evlatlarına adayan babaların gününü kutladı.

Pekyatırmacı, "Babalarımız yeri dolmayacak bir çınar gibidir. Hepimiz için çok özeldir ve bu hayattaki en değerli varlığımızdır. Hayat boyu bizlere maddi ve manevi olarak desteğini esirgemeyip bizleri her zaman gölgesi altında tutan babalarımızı sadece bir gün değil her gün hatırlamamız gerekir." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İlk bakışta hangisini gördünüz? Dikkat, vereceğiniz cevap kişiliğinizi ortaya koyuyor İlk bakışta hangisini gördünüz? Dikkat, vereceğiniz cevap kişiliğinizi ortaya koyuyor
Konya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulunduKonya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulundu

En Çok Okunan Yerel Haberler

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Sakarya'da vatandaşlar araçlarından film izledi

Sakarya'da vatandaşlar araçlarından film izledi

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

BENGİ ile kitap okuma başarısı arttı

BENGİ ile kitap okuma başarısı arttı

Kulu’da arpa hasadı başladı

Kulu’da arpa hasadı başladı

Konya Namaz Vakitleri 18 Haziran Perşembe

İmsak
03:32
Sabah
05:21
Öğle
12:56
İkindi
16:49
Akşam
20:22
Yatsı
22:02

Konya Nöbetçi Eczaneler18 Haziran Perşembe

Çalışkan Bozkır Eczanesi
Karatay
Poçan Eczanesi
Karatay
Aksoy Eczanesi
Selcuklu
Çumra Eczanesi
Selcuklu
İlhan Eczanesi
Selcuklu
Plaza Eczanesi
Selcuklu
Yazır Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Küçükbaş hayvan yetiştiricileri yaylada karavanlarda yaşam sürecek

Küçükbaş hayvan yetiştiricileri yaylada karavanlarda yaşam sürecek

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Konya’da bulunan yavru kartal koruma altına alındı

Konya’da bulunan yavru kartal koruma altına alındı

Jandarma’dan şekerli kolonyalı denetim

Jandarma’dan şekerli kolonyalı denetim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.