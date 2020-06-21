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Babalar Günü’ne özel film şöleni "Babam ve Oğlum"

İSTANBUL HABERLERİ  | 21.06.2020 17:42 | Son Güncelleme

Fedakar ve kahraman babalar için Tuzla Belediyesi özel bir film gecesi etkinliği düzenledi.

Fedakar ve kahraman babalar için Tuzla Belediyesi özel bir film gecesi etkinliği düzenledi. Tuzla Şelale Eğitim Parkı Amfi Tiyatroda Yönetmen Çağan Irmak’ın "Babam ve Oğlum" filmi “Babalar Günü Özel” etkinliği olarak gösterildi. Babalar Günü için özenle seçilen film izleyicinin yoğun ilgisini ve beğenisini kazandı.
Film öncesinde Covid -19 tedbirleri kapsamında ateş ölçerle seyirciler ateşi ölçülerek alana alındılar. Aileler için loca, bireysel gelenler için sosyal mesafe kuralına göre oturum düzenlendi. Gelen seyircilere film öncesi mısır ve gazoz dağıtılarak nostaljik bir hava yaşatıldı.
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Tuzlalı hemşehrilerimiz için kültür ve sanat ağırlıklı etkinliklerimize devam ediyoruz. Zorlu süreçten geçtiğimiz bu günleri birlikte sorumluluk bilinciyle aşacağız. Daha güzel günlerde yeniden buluşuncaya dek gerekli kurallara uymalıyız. Tuzlalı hemşehrilerimizle Yazlık Sinema günlerinde bir araya geliyoruz. Babalar Günü için hazırlanan özel etkinlikle de bu özel günün ruhunu taşıyan güzel bir filmi misafirlerimizle hep beraber izledik. Bu vesileyle siz değerli babaların Babalar Günü’nü kutluyorum. Aileler ve çocukların birlikte kaliteli zaman geçirebilmeleri için kültür sanat etkinliklerimiz yaz boyunca çeşitli sürprizlerle devam edecek" dedi.

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