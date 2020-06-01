YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Babalar Günü'ne özel hediyeler Altınyıldız Classics'te

Babalar Günü'ne özel hediyeler Altınyıldız Classics'te

İSTANBUL HABERLERİ  | 01.06.2020 13:26 | Son Güncelleme

Babalar Günü'ne özel hediyeler Altınyıldız Classics'te

İSTANBUL (AA) - Altınyıldız Classics, bu yılın ilkbahar ve yaz koleksiyonu ile Babalar Günü hediyesi almak isteyenler için çeşitli seçenekler sunuyor.

Altınyıldız Classics'ten yapılan açıklamaya göre, enerjisi yüksek bir sezonu müjdeleyen somondan açık yeşile keten gömleklerden rengarenk çiçeklerin tamamladığı print gömleklere, neon sarı ve pembe gibi sezon trendi renklerin yanı sıra doğanın enerjisini yansıtan toprak, haki, yeşil ve mavi tonlarla birlikte floral desenli polo yaka tişörtler, Babalar Günü için en uygun hediye seçenekleri arasında yer alıyor.

Rahatına düşkün babalar için Altınyıldız Classics gofre jogger pantolon ve ceket takımları, yazın takım giymenin en rahat halini sunuyor.

Yazın trendi marin temasının uygulandığı Altınyıldız Classics tasarımları ise deniz tutkunu babalara hitap ediyor. Altınyıldız Classics ceketler; lacivertten beyaza, maviden griye uzanan renk seçenenkleriyle babalar için şıklığı ve rahatlığı aynı anda sunmayı başarıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kısıtlama sona erdi, İstiklal Caddesi'nde hareketlilik başladı! Kısıtlama sona erdi, İstiklal Caddesi'nde hareketlilik başladı!
Eyüpsultan’da vatandaşlar vergisini evinden ödüyorEyüpsultan’da vatandaşlar vergisini evinden ödüyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

O oğlak büyüdü

O oğlak büyüdü

İtfaiye Müdürü Doğan: “Anız yakarak çölleştiriyoruz”

İtfaiye Müdürü Doğan: “Anız yakarak çölleştiriyoruz”

İş yerini açtı vatandaşa çorba dağıttı

İş yerini açtı vatandaşa çorba dağıttı

Karakaya Mezarlığında yeni düzenleme çalışması yapılıyor

Karakaya Mezarlığında yeni düzenleme çalışması yapılıyor

Her türlü önlem ve uyarıya rağmen sosyal mesafeyi aldırış eden olmadı

Her türlü önlem ve uyarıya rağmen sosyal mesafeyi aldırış eden olmadı

Kayseri’de trafik kazası: 2 yaralı

Kayseri’de trafik kazası: 2 yaralı

İstanbul Namaz Vakitleri 1 Haziran Pazartesi

İmsak
03:31
Sabah
05:27
Öğle
13:07
İkindi
17:06
Akşam
20:37
Yatsı
22:24

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 1 Haziran Pazartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Serhad Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Büyükçekmece’de 1 Haziran hazırlıkları başladı

Büyükçekmece’de 1 Haziran hazırlıkları başladı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Başkan İmamoğlu’ndan Beylikdüzü’ne ziyaret

Başkan İmamoğlu’ndan Beylikdüzü’ne ziyaret

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.