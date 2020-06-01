Babalar Günü'ne özel hediyeler Altınyıldız Classics'te

İSTANBUL (AA) - Altınyıldız Classics, bu yılın ilkbahar ve yaz koleksiyonu ile Babalar Günü hediyesi almak isteyenler için çeşitli seçenekler sunuyor.

Altınyıldız Classics'ten yapılan açıklamaya göre, enerjisi yüksek bir sezonu müjdeleyen somondan açık yeşile keten gömleklerden rengarenk çiçeklerin tamamladığı print gömleklere, neon sarı ve pembe gibi sezon trendi renklerin yanı sıra doğanın enerjisini yansıtan toprak, haki, yeşil ve mavi tonlarla birlikte floral desenli polo yaka tişörtler, Babalar Günü için en uygun hediye seçenekleri arasında yer alıyor.

Rahatına düşkün babalar için Altınyıldız Classics gofre jogger pantolon ve ceket takımları, yazın takım giymenin en rahat halini sunuyor.

Yazın trendi marin temasının uygulandığı Altınyıldız Classics tasarımları ise deniz tutkunu babalara hitap ediyor. Altınyıldız Classics ceketler; lacivertten beyaza, maviden griye uzanan renk seçenenkleriyle babalar için şıklığı ve rahatlığı aynı anda sunmayı başarıyor.

