Babalara mektuplar duygulandırdı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından ’Babalar Günü’ dolayısıyla düzenlenen mektup yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Ödül töreninde okunan mektuplar duygulandırdı.

Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, daire başkanları ile yarışmacılar ve aileleri katıldı. Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Dairesince iki kategoride düzenlenen ’Babalar Günü Mektup Yarışması’nın 15 yaş ve altı kategorisine 216, 16 yaş ve üzeri kategorisine de 72 olmak üzere toplam 288 kişinin mektup gönderdiği belirtildi.

Törende bir konuşma yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesi olarak Babalar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini hatırlatarak, “Otomobilde Sinema ve Ağaç Dikimi etkinliklerini gerçekleştirdik” dedi. Gürkan, Otomobilde Sinema etkinliğinde kısa bir süre önce vefat eden Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ü rahmetle andıklarını ifade etti. Gürkan, Vahap Küçük’ün yaptığı yardımlar ve hayırseverliğiyle bilinen örnek bir insan ve baba olduğunu kaydederek, “Bir toplumda güzel bir insanın çıkartılması çok önemlidir. İnsanı çok önemsememiz, onu geleceğe hazırlayacak tutum ve davranış içerisine girmemiz anne baba açısından da yerel yönetim açısından da ve toplumdaki önderler açısından da çok önemlidir” ifadelerini kullandı.