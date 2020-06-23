YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Babalara mektuplar duygulandırdı

Babalara mektuplar duygulandırdı

MALATYA HABERLERİ  | 23.06.2020 18:30 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından ’Babalar Günü’ dolayısıyla düzenlenen mektup yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından ’Babalar Günü’ dolayısıyla düzenlenen mektup yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Ödül töreninde okunan mektuplar duygulandırdı.

Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, daire başkanları ile yarışmacılar ve aileleri katıldı. Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Dairesince iki kategoride düzenlenen ’Babalar Günü Mektup Yarışması’nın 15 yaş ve altı kategorisine 216, 16 yaş ve üzeri kategorisine de 72 olmak üzere toplam 288 kişinin mektup gönderdiği belirtildi.

Törende bir konuşma yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesi olarak Babalar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini hatırlatarak, “Otomobilde Sinema ve Ağaç Dikimi etkinliklerini gerçekleştirdik” dedi. Gürkan, Otomobilde Sinema etkinliğinde kısa bir süre önce vefat eden Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ü rahmetle andıklarını ifade etti. Gürkan, Vahap Küçük’ün yaptığı yardımlar ve hayırseverliğiyle bilinen örnek bir insan ve baba olduğunu kaydederek, “Bir toplumda güzel bir insanın çıkartılması çok önemlidir. İnsanı çok önemsememiz, onu geleceğe hazırlayacak tutum ve davranış içerisine girmemiz anne baba açısından da yerel yönetim açısından da ve toplumdaki önderler açısından da çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

Bazen insanın babasına annesine söylemediğini mektuplara yazdığını dile getiren Başkan Gürkan, “Anneler gününde de böyle bir mektup yarışması düzenlemiştik. Babalık müessesesi de evlatlar nezdinde önemlidir. Tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyorum, tebrik ediyorum. Özellikle şehit babalarının sabırlarının Cenab-ı Allah tarafından arttırılmasını niyaz ediyorum. Şehit olan babalarımıza da Allah’tan rahmet diliyorum. Hayatta olan babalara da sağlık huzur ve mutluluk diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçilirken 15 yaş ve altı kategorisinde birinci olan Azranur Karlıdağ’ın ödülünü Başkan Gürkan vererek tebriklerini iletti. Ödül alan Karlıdağ ise mektubunu törende okudu. 15 yaş ve altı kategorisinde ikinciliği Ömer Kayaduman, üçüncülüğü ise Tuanna Gürdap elde etti.

16 yaş ve üzeri kategoride ise Karaman’dan mektup gönderen İbrahim Şaşma birinci oldu. Telefonla programa bağlanan İbrahim Şaşma da duygu dolu mektubunu okudu. Şaşma’nın ödülünün postayla ulaştırılacağı belirtildi. Aynı kategoride ikinciliği Zeynel Kırnık, üçüncülüğü ise Damla Berktaş kazandı.
Yarışmanın her iki kategorisinde de dereceye girenlere ödülleri verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMurat Dalkılıç'ın Hande Erçel'siz tatiliMurat Dalkılıç'ın Hande Erçel'siz tatili
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ağaçtan düşen eski muhtar hayatını kaybetti

Ağaçtan düşen eski muhtar hayatını kaybetti

Seyitgazi yoğun yağış ve doluya teslim oldu

Seyitgazi yoğun yağış ve doluya teslim oldu

Sarmalık tütünün ÖTV oranı çiftçiler tarafından sevinçle karşıladı

Sarmalık tütünün ÖTV oranı çiftçiler tarafından sevinçle karşıladı

Adana’da kök hücre seferberliği

Adana’da kök hücre seferberliği

Gazetecilerden Vali Öner’e hayırlı olsun ziyareti

Gazetecilerden Vali Öner’e hayırlı olsun ziyareti

Bahçelievler Mahallesi yıllar sonra asfaltla tanıştı

Bahçelievler Mahallesi yıllar sonra asfaltla tanıştı

Malatya Namaz Vakitleri 23 Haziran Salı

İmsak
03:07
Sabah
04:57
Öğle
12:34
İkindi
16:28
Akşam
20:01
Yatsı
21:43

Malatya Nöbetçi Eczaneler23 Haziran Salı

Aydın Eczanesi
Merkez
Berat Eczanesi
Merkez
Irmak Eczanesi
Merkez
Kadıoğlu Eczanesi
Merkez
Taşdemir Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadıklarını, araştırmaların sürdüğünü bildirdi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadıklarını, araştırmaların sürdüğünü bildirdi.

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Yeni Malatyaspor’dan Başkan Gürkan’a teşekkür ziyareti

Yeni Malatyaspor’dan Başkan Gürkan’a teşekkür ziyareti

Kayıp kimlik kartları için muhtarlık talep formu şartı kalktı

Kayıp kimlik kartları için muhtarlık talep formu şartı kalktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.