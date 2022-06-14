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Babalara ve çocuklara hediyeler Turkcell Pasaj'da

14.06.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turkcell Pasaj'da Babalar Günü'ne özel 9 farklı kategoride 213 üründe indirim başladı - Karne hediyeleri için 7 farklı kategoride 138 üründe indirim yapıldı

İSTANBUL (AA) - Turkcell, Türkiye'nin sadece elektronik kategorisinde satış yapan ilk pazar yeri platformu Turkcell Pasaj'da hem Babalar Günü hem de karne hediyesi için yüzlerce üründe indirim kampanyası başlattı.

Turkcell açıklamasına göre, Türkiye'nin alanında en büyük elektronik tedarikçilerince sunulan binlerce ürüne Turkcell güvencesiyle hızla ve kolayca ulaşılabilen platformda, Babalar Günü için 6-19 Haziran'da geçerli olan kampanya kapsamında, bilgisayar-tabletten kişisel bakım ürünlerine, elektrikli mutfak aletlerinden hobi ürünlerine kadar 9 farklı kategoride 213 üründe indirim yapıldı.

Karne heyecanı yaklaşırken çocuklar da unutulmadı ve karne hediyelerine özel yüzlerce üründe indirim kampanyası gerçekleştirildi. 7-19 Haziran'da geçerli olan kampanya kapsamında, oyun bilgisayarlarından tabletlere, akıllı saatlerden hobi ürünlerine kadar 7 farklı kategoride toplam 138 üründe indirime gidildi.

Pasaj'ın yanı sıra Turkcell mağazalarında da müşterileri sürprizler bekliyor. 15-26 Haziran'da seçili oyuncu ürünleri ve aksesuarlarını alanlara özel indirimlere ek GeForce NOW powered by Game+ üyelik hediye edilecek. 10-21 Haziran'da seçili akılı telefon, bilgisayar, kişisel bakım ürünleri ve yeni nesil teknoloji ürünlerinde avantajlı kontratlı ve peşine kontratlı teklifler sunuluyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyen Turkcell Pasaj müşterilerine ücretsiz kargo fırsatıyla peşin fiyatta indirimler ve tarifeye ek ödeme avantajı sunuluyor. Kampanya kapsamında İstanbul içi seçili ürünlerde 24 saatte teslimat opsiyonu da bulunuyor.

Platformdaki birçok üründe ortalama kargoya verilme süresi bir iş günü olurken, satın alınan ürünlerin tamamı yüzde 100 doğa dostu yenilenebilir karton ambalajlarda teslim ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Babalar Günü

İstanbul Namaz Vakitleri 14 Haziran Salı

İmsak
03:24
Sabah
05:24
Öğle
13:09
İkindi
17:09
Akşam
20:44
Yatsı
22:35

İstanbul Nöbetçi Eczaneler14 Haziran Salı

Büyükada Eczanesi
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Deniz Eczanesi
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