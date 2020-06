Babam ve Oğlum’ filmi ile çocuklar babalarına duygulu anlar yaşattı

"Her an aradığımız"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de Arabada Sinema etkinliğinin bu özel bölümünde babalar ile çocukları buluşturmak istediklerini söyledi. Başkanı Semih Esen, “Yaşamımız boyunca vazgeçmediğimiz, güven ve desteğini her an aradığımız, yanında huzur bulduğumuz, sevgisini ve hoşgörüsünü hiçbir şeye değişemeyeceğimiz babalarımıza, hak ettikleri ilgi ve sevgiyi her zaman göstermeliyiz. Çocukluğumuzdan beri dünyanın en güçlü adamları ve kahramanları olduklarını düşündüğümüz babalarımızın Babalar Günü`nü kutluyor; aileleriyle sağlıklı ve mutlu bir yaşam geçirmeleri dilerim” dedi.