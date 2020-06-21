YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Babam ve Oğlum’ filmi ile çocuklar babalarına duygulu anlar yaşattı

Babam ve Oğlum’ filmi ile çocuklar babalarına duygulu anlar yaşattı

ANTALYA HABERLERİ  | 21.06.2020 09:34 | Son Güncelleme

Konyaaltı Belediyesi’nin düzenlediği Arabada Sinema Günleri etkinliği, ‘Babalar Günü’ne özel gösterimlerle günün anlamına dikkat çekti.

Konyaaltı Belediyesi’nin düzenlediği Arabada Sinema Günleri etkinliği, ‘Babalar Günü’ne özel gösterimlerle günün anlamına dikkat çekti. Babam ve Oğlum filmi babalara duygulu anlar yaşatırken, ’Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı’ ile de çocuklar coşkulu anlar yaşadı.
Konyaaltı Belediyesi’nin Antalya’da başlattığı Arabada Sinema Günleri, Babalar Günü’ne özel film gösterimleriyle göz doldurdu. Her gün onlarca araçta, yüzlerce vatandaşı beyaz perdeyle buluşturan Konyaaltı Belediyesi, ‘Babalar Günü’ne özel gösterimlerle ile baba ve çocukları buluşturdu. Babalar için "Babam ve Oğlum" filmi gösterilirken daha sonra çocuklar için "Buz Devri 3 : Dinozorların Şafağı" filmi verildi.
Konyaaltı Belediyesi, Çağan Irmak’ın yönetmenliğini yaptığı son derece duygu yüklü ‘Babam ve Oğlum’ filmi çocuklar ile babaları buluşturdu. Çocuklarıyla film izlemeye gelen İbrahim Yılmaz, ailece izlemek istedikleri bu film için güzel bir fırsat bulduklarını söyledi. Oğlu Eray Varol ile film izlemeye gelen Tekin Varol ise ’Babam ve Oğlum’ filminin kendisi için çok özel olduğunu belirterek, bunu bilen oğlunun da kendisine güzel bir sürpriz yaptığını kaydetti.

"Her an aradığımız"
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de Arabada Sinema etkinliğinin bu özel bölümünde babalar ile çocukları buluşturmak istediklerini söyledi. Başkanı Semih Esen, “Yaşamımız boyunca vazgeçmediğimiz, güven ve desteğini her an aradığımız, yanında huzur bulduğumuz, sevgisini ve hoşgörüsünü hiçbir şeye değişemeyeceğimiz babalarımıza, hak ettikleri ilgi ve sevgiyi her zaman göstermeliyiz. Çocukluğumuzdan beri dünyanın en güçlü adamları ve kahramanları olduklarını düşündüğümüz babalarımızın Babalar Günü`nü kutluyor; aileleriyle sağlıklı ve mutlu bir yaşam geçirmeleri dilerim” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu babasıyla son konuşmasını anlattıProf.Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu babasıyla son konuşmasını anlattı
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya Namaz Vakitleri 21 Haziran Pazar

İmsak
03:46
Sabah
05:31
Öğle
13:04
İkindi
16:55
Akşam
20:27
Yatsı
22:05

Antalya Nöbetçi Eczaneler21 Haziran Pazar

Batuhan Eczanesi
Muratpasa
Bilgehan Eczanesi
Muratpasa
Çaybaşı Eczanesi
Muratpasa
Farma Lara Eczanesi
Muratpasa
Feyza Eczanesi
Muratpasa
Portakal Çiçeği Eczanesi
Muratpasa
Bülbüller Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Muratpaşa'da Açık Havada Sinema Keyfi

Muratpaşa'da Açık Havada Sinema Keyfi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı

Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.