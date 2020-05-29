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Babası cezaevinde olan minik Buse'ye doğum günü sürprizi

VAN HABERLERİ  | 29.05.2020 12:37 | Son Güncelleme

Babası cezaevinde olan minik Buse'ye doğum günü sürprizi

Van'da cezaevinde bulunan babanın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'a yazdığı mektup üzerine, 1 yaşına giren kızı Ömür Buse'ye doğum günü sürprizi yapıldı.

İlçeye bağlı Kurubaş Mahallesi'nde yaşayan ve bir süre önce işlediği suçtan dolayı cezaevine giren Cenap Bilekçi, Belediye Başkanı Say'a mektup yazarak, kızının doğum gününü kutlayamayacağı için yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Mektubu alan Say, minik Buse'nin doğum gününün kutlanması için belediyenin ilgili birimlerine talimat verdi.

Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ekinci ve belediye çalışanları da hazırladıkları doğum günü pastası ve aldıkları hediyelerle Bilekçi'nin evine gitti.

Pastanın mumlarını annesi Sibel Bilekçi'nin kucağında üfleyen Buse'ye hediyelerini veren belediye çalışanları, minik bebeğin doğum gününü kutladı.

Aileyle bir süre sohbet eden Başkan Yardımcısı Ekinci, gazetecilere yaptığı açıklamada, babasının gönderdiği mektup üzerine bebeğin doğum gününü kutladıklarını söyledi.

-"Mektup bizi çok etkilemişti"

Cezaevinde bulunan babanın kızının ilk doğum gününde yanında olamamanın üzüntüsünü yaşadığını beyan ettiğini aktaran Ekinci, "Yanında olamamanın ezikliğini yaşadığını belirtmişti. Talebi üzerine başkanımızın talimatıyla üzerimize düşeni yaptık. Mektup bizi çok etkilemişti bu süreçte kızımızın yanında olmak istedik. Kızımıza güzel bir sürpriz yaptığımızı düşünüyoruz. İnşallah bundan sonraki doğum günlerinde bütün aile birlikte olur ümidini paylaşıyoruz kendileriyle. " diye konuştu.

Böyle bir sürpriz beklemediğini ve şaşırdığını anlatan anne Sibel Bilekçi de belediye çalışanlarına teşekkür ederek, "Eşim kızıma bir sürprizim var deyince görüntülü arama yapar diye düşünmüştüm. Dün Edremit Belediyesinden arayıp, 'Eşinizin bir mektubu var bizi çok etkiledi.' dediler. Kızımın doğum gününü beraber kutlamak istediklerini söylediler. Çok sevindik, eşim bir buçuk yıldır cezaevinde umarım bundan sonra beraber oluruz. Eşim aramızda olmadığı için buruk bir kutlama yapacaktık ama belediye bizi çok sevindirdi. Buradan eşim izliyorsa onu çok seviyoruz. Onu dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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