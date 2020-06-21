YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Babası için yaptığı tekerlekli sandalyenin başkalarına umut olmasını istiyor

Babası için yaptığı tekerlekli sandalyenin başkalarına umut olmasını istiyor

HATAY HABERLERİ  | 21.06.2020 11:11 | Son Güncelleme

Engelli babasını bir ay önce kaybeden Hataylı Mehmet Eralp, "Babalar Günü" hediyesi için tasarladığı sedyeye dönüşebilen tekerlekli sandalyeyle başkalarını sevindirmeyi umut ediyor - Mehmet Eralp: - "Babama yetiştiremedim umarım diğer hastalara faydası olur"

HATAY (AA) - BURAK MİLLİ - "Babalar Günü"nde hediye etmek için tasarladığı tekerlekli sandalyeyi babasının bir ay önce vefat etmesi nedeniyle veremeyen Mehmet Eralp, bunun başka hastalara umut olmasını istiyor.

Atölyeye çevirdiği evinin odasında çiziminden tasarım ve yapımına kadar yaklaşık 4 yılda tamamladığı hediyesini kendi babasına verememenin hüznünü yaşayan Eralp, patent başvurusu yaptığı tekerlekli sandalyeden başka engellilerin faydalanmasını umuyor.

İş güvenliği uzmanı Eralp (40), AA muhabirine yaptığı açıklamada, babası Mehmet Ali'nin (69), ağaçtan düşmesi sonucu yüzde 92 bedensel engelli olduğunu söyledi.

Babasının engeli dolayısıyla günlük yaşamının yanı sıra hastaneye gittiğinde sedyeye aktarılmasında büyük zorluklar çektiklerini dile getiren Eralp, bunun üzerine araştırma yapmaya başladığını kaydetti.

Eralp, babasının rahat edebilmesi için tekerlekli sandalyeyi sedye ve aktarma özellikleri taşıyan bir sisteme dönüştürmek için çalıştığını, sayısız çizimin ardından ortaya çıkan tasarımını atölyeye çevirdiği evinin bir odasında yapmaya başladığını belirtti.

Uzun uğraşları sonucu tekerlerli sandalyeyi 4 yılda tamamladığını anlatan Eralp, "Babalar Günü'nde babama hediye edecektim. Ancak babam bir ay önce vefat etti. Babama yetiştiremedim umarım diğer hastalara faydası olur." diye konuştu.

Eralp, 10 bin liraya mal ettiği tekerlekli sandalyeyi babasına verememenin üzüntüsünü yaşadığını kaydetti.

Tasarımının başka engellilere umut olmasını isteyen Eralp, sedyeye de dönüşebilen tekerlekli sandalyenin patentini almak için başvuru yaptığını sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİlk kez mayolu görüntülenen Mucize Doktor'un Açelya'sı selülitleriyle olay yarattıİlk kez mayolu görüntülenen Mucize Doktor'un Açelya'sı selülitleriyle olay yarattı
Hatay'da mobilya imalathanesinde yangın! 5 iş yeri zarar gördüHatay'da mobilya imalathanesinde yangın! 5 iş yeri zarar gördü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hatay Namaz Vakitleri 21 Haziran Pazar

İmsak
03:28
Sabah
05:11
Öğle
12:42
İkindi
16:32
Akşam
20:03
Yatsı
21:39

Hatay Nöbetçi Eczaneler21 Haziran Pazar

Atıf Eczanesi
Antakya
Çıray Eczanesi
Antakya
Daraoğlu Eczanesi
Antakya
Gülbas Eczanesi
Antakya
Anıl Eczanesi
Iskenderun
Bülent Eczanesi
Iskenderun
Özen Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

İş adamı Doğukan Öner: ‘’Bu süreçte temeli sağlam olan firmalar ayakta kalacak’’

İş adamı Doğukan Öner: ‘’Bu süreçte temeli sağlam olan firmalar ayakta kalacak’’

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Erdinç Acar: “Konutta alıcıya gün doğdu”

Erdinç Acar: “Konutta alıcıya gün doğdu”

Belde sakinlerinin genelev isyanı

Belde sakinlerinin genelev isyanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.