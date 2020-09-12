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Babası korona virüsü yendi aşevine 10 koç bağışladı

ÇORUM HABERLERİ  | 12.09.2020 16:30 | Son Güncelleme

Çorum’da bir iş insanı, korona virüsü yenerek hastaneden taburcu edilen babası için 10 koç kestirerek aşevine bağışladı.Çorumlu iş insanı Murat Kılıçoğlu, tüm dünyayı etkisine altına alan korona virüs salgını nedeniyle babasının da rahatsızlandığını belirterek, “Babam korona virüs nedeniyle 12 günü yoğun bakımda olmak üzere toplam 20 gün kaldığı hastaneden Allah’ın takdiri ve sağlık çalışanlarımızın eşsiz gayretiyle taburcu oldu" dedi.Babasının iyileşmesi için adadığı 10 koçu bütün sağlık çalışanları adına Çorum Valiliği aşevine bağışlayan Kılıçoğlu, "Allah bütün hastalara şifalar versin" şeklinde konuştu.

Babası korona virüsü yendi aşevine 10 koç bağışladı

Çorum’da bir iş insanı, korona virüsü yenerek hastaneden taburcu edilen babası için 10 koç kestirerek aşevine bağışladı.
Çorumlu iş insanı Murat Kılıçoğlu, tüm dünyayı etkisine altına alan korona virüs salgını nedeniyle babasının da rahatsızlandığını belirterek, “Babam korona virüs nedeniyle 12 günü yoğun bakımda olmak üzere toplam 20 gün kaldığı hastaneden Allah’ın takdiri ve sağlık çalışanlarımızın eşsiz gayretiyle taburcu oldu" dedi.
Babasının iyileşmesi için adadığı 10 koçu bütün sağlık çalışanları adına Çorum Valiliği aşevine bağışlayan Kılıçoğlu, "Allah bütün hastalara şifalar versin" şeklinde konuştu.

Babası korona virüsü yendi aşevine 10 koç bağışladı

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