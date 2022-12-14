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  4. Babasını korumak isterken az daha katil oluyordu

Babasını korumak isterken az daha katil oluyordu

14.12.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de 15 yaşındaki çocuk, yol verme meselesi yüzünden tartıştıkları babasını dükkanında darp etmek isteyen 4 gençten ikisini bıçakla yaraladı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Kayalar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kayalar Toplu Konutları’ndaki iş yerine gitmekte olan esnaf Hasan E. (50), trafikte karşılaştığı gençlerle yol verme yüzünden tartıştı. Tartışmanın ardından 2 genç, yanlarına 2 arkadaşlarını daha alarak Hasan E.’nin dükkanına geldi.

İş yerinde devam eden sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Dükkanın camlarının kırılıp etrafın dağıldığı kavgada babasını korumaya çalışan D.E. (15), eline aldığı bıçakla Mustafa H. ile Kaan T.’yi kasıklarından bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan gençlere ilk müdahaleyi yanlarındaki kişiler yaparken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri, dükkanda ve araçlarda detaylı çalışma gerçekleştirdi.

Baba ve oğlu suç aleti bıçakla beraber ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Bastıkları dükkanda bıçaklanarak hastaneye kaldırılan gençlerin tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

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