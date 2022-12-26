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Babasını trafik kazasında kaybeden Özge Ulusoy suskunluğunu bozdu! "Kaza değil cinayet"

26.12.2022 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manken Özge Ulusoy, babası emekli Albay Haydar Ulusoy (73)'u trafik kazasında kaybetmemin acısını yaşıyor. Kanal D Haber'e çarpıcı açıklamalarda bulunan Ulusoy, ölüme sebebiyet veren sunucunun ifadesindeki çelişkilere dikkat ederek tepki gösterdi.

Babasını trafik kazasında kaybeden Özge Ulusoy suskunluğunu bozdu! "Kaza değil cinayet"

Oyuncu ve Manken Özge Ulusoy'un babası emekli Albay Haydar Ulusoy, Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu 73 yaşında hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından yaptığı paylaşımlarla da sık sık dikkat çeken Özge Ulusoy, suskunluğunu bozdu.
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"Neden bir kazayı örtbas etmek isteyesiniz ki, adı üzerinde kaza, cinayet örtbas edilir." diyerek kazaya sebebiyet veren ve tutuklu olan zanlının ifadesindeki çelişkilere tepki gösterdi.

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Babasının lojmanlardan alışveriş yaptığı, fişiyle de bunu belgelediğini açıklayan Ulusoy, babasının istikametinin belli olduğunu ve 'Kazanın bu yönde gelen bir aracın, sol tarafa vurmasıyla olduğunu gösteriyor.'dedi.

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Sözlerine devam eden Ulusoy, karşı tarafın da iddiasını açıklayarak, "Onlar da babamın bu noktadan çıktığını, yaya geçidine gitmeyip oradan ileriye geçip refüje çıkıp, arabanın üzerine düştüğünü ya da atladığını iddia ediyorlar. Oysa elinde poşetlerle buradan buraya gitmez. Otopsi raporunda da bütün yaraları sol tarafında. Buradan gelse zaten sağdan vurulması gerekiyor." diyerek tepki gösterdi.

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Sürücü tutuklanıp, cezaevine gönderildi ancak Özge Ulusoy, kaza sonrası verilen ifadelere ve olay yeri krokisine tepki gösterdi.

"HERKESE YALAN SÖYLÜYORLAR"

"Komple çelişkilerle dolu! Fren yaptığını söylüyor, fren izi yok! 50 km'nin altında gittiğini söylüyor ve hafif sağa kırdığını söylüyor.bunların hepsi yalan. Babama 50 km'nin latında çarpsaydı, babam şu anda hastanedeydi. Merhamet yok, herkese yalan söylüyorlar, böyle bir vicdansızlık olabilir mi?" diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi.

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