YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Babasını tüfekle öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

Babasını tüfekle öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

SAMSUN HABERLERİ  | 04.04.2020 18:00 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde babasını tüfekle başından vurarak öldüren şahıs adliyeye sevk edildi.Olay, Samsun’un Bafra ilçesinin Doğankaya Mahallesi’nde gece meydana geldi.

Samsun’un Bafra ilçesinde babasını tüfekle başından vurarak öldüren şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun’un Bafra ilçesinin Doğankaya Mahallesi’nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Alkaç (20), evlerinde tartıştığı babası Sami Alkaç’a (52) tüfekle ateş ederek kafasından vurdu. Ağır yaralanan Sami Alkaç evin içinde sırt üstü yere düşerek olay yerinde hayatını kaybetti. Baba katili olan İbrahim Alkaç jandarma tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan İbrahim Alkaç, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesi’ne sevk edildi.

Baba-oğlun şiddetli geçimsizlik yüzünden zaman zaman kavga ettikleri, dün akşam da İbrahim Alkaç’ın babasını telefonla jandarmaya şikayet ettiği, baba-oğlun eve gelen jandarma tarafından karakola götürüp ifadeleri alındıktan sonra babanın serbest bırakıldığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması

En Çok Okunan Yerel Haberler

Samsun Namaz Vakitleri 4 Nisan Cumartesi

İmsak
04:37
Sabah
06:06
Öğle
12:43
İkindi
16:18
Akşam
19:10
Yatsı
20:32

Samsun Nöbetçi Eczaneler 4 Nisan Cumartesi

Güney Eczanesi
Ilkadim
Orkide Oran Eczanesi
Ilkadim
Ömer Eczanesi
Ilkadim
Amasya Eczanesi
Atakum
Şehir Eczanesi
Atakum
Yılmaz Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi başvuruları için önemli uyarı

2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi başvuruları için önemli uyarı

Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı

Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı

İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması

İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması

Baldaki Sahtekarlığa Karşı Bala Yeni Standartlar Geldi

Baldaki Sahtekarlığa Karşı Bala Yeni Standartlar Geldi

'Kocam porno izleyip benimle...'

'Kocam porno izleyip benimle...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.