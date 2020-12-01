YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Babasının adına okul bahçesinde çeşme yaptırdı

Babasının adına okul bahçesinde çeşme yaptırdı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 01.12.2020 13:06 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde ana sınıfı öğretmenliğini yapan Ebru Tuncay, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğundan emekli olan ve geçtiğimiz ay hayatını kaybeden babası Kürşat Tuncay adına okul bahçesinde çeşme yaptırdı.Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğundan emekli Kürşat Tuncay yaklaşık 1 ay önce Çanakkale’deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Babasının adına okul bahçesinde çeşme yaptırdı

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde ana sınıfı öğretmenliğini yapan Ebru Tuncay, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğundan emekli olan ve geçtiğimiz ay hayatını kaybeden babası Kürşat Tuncay adına okul bahçesinde çeşme yaptırdı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğundan emekli Kürşat Tuncay yaklaşık 1 ay önce Çanakkale’deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Yakın zamanda kaybettiği babasını unutmayan ana sınıfı öğretmeni Ebru Tuncay, babasının adını, görevli olduğu okulun bahçesinde yaptığı çeşmeye verdi.
Vatandaşlar, örnek davranışı nedeni ile Ebru Tuncay’a teşekkür ederek Kürşat Tuncay’a Allah’tan rahmet diledi.

Babasının adına okul bahçesinde çeşme yaptırdı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzen altın! İşsiz adam balina kusmuğu buldu servete kondu Yüzen altın! İşsiz adam balina kusmuğu buldu servete kondu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Demiyoruz, Kürt Demiyoruz; 80 Milyonuyla 'tek Millet' DiyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Demiyoruz, Kürt Demiyoruz; 80 Milyonuyla 'tek Millet' Diyoruz

Diyarbakır Namaz Vakitleri 1 Aralık Salı

İmsak
05:43
Sabah
07:09
Öğle
12:13
İkindi
14:46
Akşam
17:07
Yatsı
18:28
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.