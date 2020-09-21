YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Babasının böbreği ile hayata bağlanacak

Babasının böbreği ile hayata bağlanacak

AYDIN HABERLERİ  | 21.09.2020 17:59 | Son Güncelleme

Aydın’da böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi gören 4 yaşındaki kız, babasının böbreği ile hayata bağlanacak.Vacterl sendromu sebebiyle bir süredir Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 4 yaşındaki B.G., babasının böbreği ile hayata tutunacak.

Aydın’da böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi gören 4 yaşındaki kız, babasının böbreği ile hayata bağlanacak.
Vacterl sendromu sebebiyle bir süredir Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 4 yaşındaki B.G., babasının böbreği ile hayata tutunacak. Minik B.G.’ye uygun böbrek bulunamaması sebebiyle kendi böbreğini bağışlamaya karar veren babaya yapılan doku testinden umut veren haber geldi. Doku uyumunun olduğu tespit edilmesinin ardından önceden planlanmış olan ancak Kovid-19 nedeniyle ertelenen nakil işlemleri için Aydın 112 Komuta Kontrol Merkezi tarafından Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile irtibata geçilerek uçak ambulans talep edildi. Talebin ivedi şekilde değerlendirilmesi sonrasında 4 yaşındaki B.G ve ailesi ambulans ile Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinden alınarak Adnan Menderes Havalimanı’na nakledildi. Buradan da Sağlık Bakanlığı Uçak Ambulansı ile İstanbul İstinye Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayın karıştı! Tartışmaya dayanamadı, ayını terk etti Canlı yayın karıştı! Tartışmaya dayanamadı, ayını terk etti
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Doğu Anadolu’da en yüksek sıcaklık Kemah’ta en düşük Göle’de ölçüldü
Doğu Anadolu’da en yüksek sıcaklık Kemah’ta en düşük Göle’de ölçüldü
50 yıldır işlettiği dükkanı elamanlarına devretti
50 yıldır işlettiği dükkanı elamanlarına devretti
Kanga beğenilmedi
Kanga beğenilmedi
İl Müdürü Budak, "Yürüyüş yapmalıyız, bisiklet kullanmalıyız"
İl Müdürü Budak, "Yürüyüş yapmalıyız, bisiklet kullanmalıyız"
Ortaca Köyü içme suyu hattı onarımı tamamlandı
Ortaca Köyü içme suyu hattı onarımı tamamlandı
Bir zamanlar su üstünün en gözde gemileriydi, şimdi söküm için sıra bekliyor
Bir zamanlar su üstünün en gözde gemileriydi, şimdi söküm için sıra bekliyor

Aydın Namaz Vakitleri 21 Eylül Pazartesi

İmsak
05:28
Sabah
06:49
Öğle
13:07
İkindi
16:33
Akşam
19:15
Yatsı
20:31

Aydın Nöbetçi Eczaneler21 Eylül Pazartesi

Can Eczanesi
Merkez
Kurtulmuş Eczanesi
Merkez
Metin Eczanesi
Merkez
Ozan Eczanesi
Merkez
Güneş Eczanesi
Kusadasi
Türkmen Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Yunus ve Argeş kardeşler Başkan Çerçioğlu’nun davetlisi olarak Aydın’a geldi
Yunus ve Argeş kardeşler Başkan Çerçioğlu’nun davetlisi olarak Aydın’a geldi
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Başkan Kamacı, Kaset İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Başkan Kamacı, Kaset İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.