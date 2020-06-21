YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Babasının elini öptü tüm babaların gününü kutladı

Babasının elini öptü tüm babaların gününü kutladı

MANİSA HABERLERİ  | 21.06.2020 10:58 | Son Güncelleme

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Babalar Gününde babası Nedim Öküzcüoğlu’nu evinde ziyaret ederek Babalar Gününü kutladı.

Babasının elini öptü tüm babaların gününü kutladı

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Babalar Gününde babası Nedim Öküzcüoğlu’nu evinde ziyaret ederek Babalar Gününü kutladı. Başkan Öküzcüoğlu babasının elini öptükten sonra tüm babaların babaların gününü kutladı.
Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, babası Nedim Öküzcüoğlu’nun elini öperek Babalar Gününü kutladı. Babanın önemine vurgu yapan Başkan Öküzcüoğlu, "Babalarımız toplumdaki sevgi, saygı, hoşgörü, dayanışma ve adalet gibi üstün değerlere dayanan güçlü aile yapısının temel direğidir. Aile değerlerimizin korunması ve bu değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasında belirleyici rolleri vardır. Ailesi için her türlü fedakarlığı üstlenen, her türlü çileye göğüs geren, ailesinin mutluluğunu kendi mutluluğu sayan babalar, çocuklarını geleceğe güvenle hazırlamak için özveriyle çaba harcamaktadır. Bu üstün nitelikler için emek sarf eden tüm babaların Babalar Gününü kutluyor, kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hayat diliyorum." diyerek tüm babaların günlerini kutladı.

Babasının elini öptü tüm babaların gününü kutladı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu babasıyla son konuşmasını anlattıProf.Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu babasıyla son konuşmasını anlattı
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Manisa Namaz Vakitleri 21 Haziran Pazar

İmsak
03:48
Sabah
05:39
Öğle
13:17
İkindi
17:12
Akşam
20:45
Yatsı
22:28

Manisa Nöbetçi Eczaneler21 Haziran Pazar

Borsa Eczanesi
Merkez
Hekimoğlu Eczanesi
Merkez
Yiğit Eczanesi
Merkez
Bulvar Eczanesi
Turgutlu
Ekin Eczanesi
Turgutlu
Murat Eczanesi
Akhisar
Sarıgedik Eczanesi
Salihli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Elektrik direğinden uçurtmayı almak isterken akıma kapılıp düşerek öldü

Elektrik direğinden uçurtmayı almak isterken akıma kapılıp düşerek öldü

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Vali Deniz: "Salgınla ilgili normalleşme sürecindeyiz"

Vali Deniz: "Salgınla ilgili normalleşme sürecindeyiz"

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.